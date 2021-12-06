В МЧС прокомментировали утренний вой сирен, напугавший омичей

Утром омичей напугал внезапный вой сирен. Фото: Архив "КП"

Сегодня утро началось для некоторых омичей неспокойно. Жители Нефтяников за утренним кофе сильно удивились вою сигнальных сирен, раздавшемуся около 9:30. Вслед за удивлением пришли непонимание и даже страх. Перед тестированием сигнальных систем омичей обычно предупреждают, поэтому вой сирен не становится неожиданностью. В этот раз таких сообщений ни от одного из ведомств не поступало. После нескольких минут сирены стихли, но все же оставили омичей в замешательстве.

В пресс-службе министерства региональной безопасности нам ответили, что со своей стороны никаких проверок не проводили, ни запланированных, ни экстренных. Примерно также ответили и в МЧС.

- Мы не проводили испытаний. Также к нам не поступало сообщений о срабатывании сирен. Скорее всего, свои системы оповещения тестировали на одном из предприятий, - предположили в пресс-службе ведомства.

Этой же версии придерживаются и некоторые омичи. Местные жители отмечают, что иногда свои сирены тестирует НПЗ и об этом не предупреждают заранее. Также горожане отметили, что в других районах города было тихо. Еще один факт, склоняющий чашу весов в пользу версии о проверки систем оповещения одним из предприятий.