Омичей ждет резкое похолодание до -25 градусов

Омичей ждут по-настоящему зимние морозы. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В первых числах декабря природа преподнесла омичам неожиданный сюрприз. Резко потеплело до плюсовых значений и несколько дней подряд шел настоящий дождь. Впрочем, по ночам все замерзало, и улицы превращались в ледяные катки. Такая тенденция продолжилась и на выходных. Они проходили в основном без осадков, но температура местами поднималась до +2 градусов.

Погода приготовила омичам очередной сюрприз, в начале рабочей недели ударят морозы. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в понедельник 6 декабря омичей ждет лишь незначительное похолодание, до -2 градусов днем и до -7 градусов ночью, пройдет снег, возможен гололед. Но уже во вторник 7 декабря днем столбик термометра опустится до -16, а ночью подморозит до -25 градусов.

Судя по более долгосрочным прогнозам, такая тенденция сохранится до четверга, к выходным снова потеплеет до - 5 градусов. А вот следующая неделя с 13 по 19 декабря будет довольно морозной. По ночам температура будет стабильно опускаться ниже -20 градусов.