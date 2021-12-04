«Летел долго, ел макароны с сосиской»: в соцсетях раскритиковали интервью защитника омского «Авангарда» Гончарова

Обсуждения среди фанатов вызвало короткое интервью Гончарова после тренировки перед матчем в Дубае. Фото: ХК «Авангард»
Накануне омская хоккейная команда провела первый матч в Дубаэ в рамках Dubai Ice Show. Их соперниками стал казанский "АкБарс". Сама встреча получилась не самой зрелищной и удачной для "Авангарда". Команда проиграла со счетом 3:1.
Но запомнится этот матч болельщикам совсем по другой неожиданной причине. Вирусным стало интервью защитника Максима Гончарова. Короткий ролик с ним пресс-служба "Авангарда" опубликовала перед матчем после тренировки команды. И видео стало вирусным. Вот, что отвечал хоккеист:
- Расскажи, как ты сюда лете?
- Чуть медленнее... меньше, чем в Хабаровск.
- Когда ты сюда прилетел, что первым увидел?
- Аэропорт, самолеты парковались. Темно.
- Гостиница тебя устраивает?
- Да.
- Питание?
- Да.
- Что ешь обычно?
- Макароны ел. Макароны с сосиской и компот давали.
- Вкусный?
- Нормальный.
- Как лед здесь? Здесь еще никогда не было льда, пять дней назад только появился.
- Ни разу не было льда?! Это первый раз сейчас? А до этого что было? Не лед, получается. Это удивительно, если честно. Как восьмое чудо света.
- Ну и как по ощущениям?
- Невероятно. Катался сейчас так быстро, как никогда.
- А повышенная влажность чувствуется?
- Да? Да, да очень чувствуется.
Пользователи сети, как часто бывает, разделились на два лагеря. Одни раскритиковали интервью. Некоторые не лестно отозвались об интеллектуальных способностях хоккеиста, а кто-то иронию уловил, но все равно остался недоволен его игрой.
Большая часть комментаторов наоборот, присоединилась к лагерю тех, кому интервью понравилось. Отмечали, что у Гончарова есть харизма, а интервью с ним нужно выносить в отдельную рубрику.
- Дудь, отмена по Оксимирону, даешь трехчасовой выпуск с этим парнем! - написал один из пользователей твиттера.