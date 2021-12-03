Нотариус как представитель юридического сообщества

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Профессия нотариуса занимает особое место среди других юридических профессий. Ежедневно физические и юридические лица сталкиваются с необходимостью решать многочисленные жизненные вопросы - оформить наследственные права после смерти близкого человека, продать или купить квартиру, отправить ребенка с родственниками отдохнуть за границу, заключить брачный договор, удостоверить доверенность, составить завещание, и многие другие вопросы, которые невозможно решить без обращения к нотариусу.

Нотариус — одна из юридических профессий, в которой все полномочия строго регламентированы законом. Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных действий от имени Российской Федерации. Для выполнения возложенных на нотариуса функций, ему необходимо не только обладать обширными и глубокими знаниями в отраслях права, следить за постоянными изменениями в законодательстве, но и уметь применять их в своей практической деятельности. Безусловно, это очень ответственная профессия, ведь даже незначительная ошибка в документах может повлечь за собой отрицательные для клиента последствия.

Нельзя не отметить, что для нотариуса огромное значение имеют и личные качества: терпение, самообладание, умение доступно дать клиенту ответ на интересующий его вопрос, умение взаимодействовать как с клиентами, так и с государственными органами.

Помощник нотариуса г. Омска Юлия Петрова

К сожалению, нередко к нотариусу обращаются заявители, получившие неверную консультацию по нотариальным действиям, в том числе по оформлению наследственных прав, совершению сделок, у других лиц, в том числе юристов, не обладающих в полной мере знаниями в сфере нотариальной деятельности. Зачастую это влечет неблагоприятные для граждан и организаций последствия - пропуск установленных сроков, необходимость обращаться в суд, исправление неверно оформленных юристами документов. При этом клиенты оплачивают такие консультации и составление документов, которые впоследствии не могут быть приняты нотариусами для совершения нотариальных действий.

Отметим, что консультации нотариусов, в свою очередь, бесплатны. Если у человека или организации возникла необходимость в совершении какого-либо нотариального действия - целесообразно до обращения к третьим лицам получить консультацию у нотариуса. Нотариус проанализирует документы, разъяснит правовые последствия совершаемых действий и проконсультирует обратившегося в соответствии с действующим законодательством, что сэкономит не только время, но и деньги клиента.

Комиссия по имиджу, связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации Нотариальной палаты Омской области поздравляет всех представителей юридического сообщества с профессиональным праздником и желает успехов в дальнейшей деятельности!