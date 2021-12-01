«Сортировать нельзя откладывать»: Почему Омская область не может перейти на раздельный сбор мусора

Около 60 регионов уже перешли на раздельный сбор мусора, но нашего - в этом списке нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» разбиралась, что не так у нас со вторым этапом мусорной реформы, готовы ли сибиряки к новшеству и кто виноват в срыве сроков

Раздельный сбор и переработку мусора во всей стране должны были запустить еще в прошлом году. Федеральный закон приняли в 2019-м, однако даже сейчас раздельный сбор заработал примерно в 65 регионах. Где-то реально, где-то больше на словах. Омская область же не первый раз переносит сроки введения раздельного сбора мусора. В последний раз в минприроды сдвинули их с 1 декабря на 31 декабря. Формальная причина: в регионе не успевают произвести специальные желтые контейнеры, куда мы будем утилизировать пластик, бумагу и стекло.

Однако очевидно, что перенос проблему это не решит. Запустить реформу за месяц в разгар январских каникул просто невозможно. И сложности с переходом на раздельный сбор у Омской области гораздо серьезнее, чем срыв сроков изготовления баков. О них губернатору намеревается рассказать председатель регионального общества защиты прав потребителей Александр Лихачев. В распоряжении «Комсомолки» появилась справка, в которой он на шести листах перечисляет все узкие места и проблемы в реализации очередного этапа мусорной реформы. Приводим некоторые, как нам кажется, самые важные выдержки из этого документа.

1. Реформу придумали в кабинете, а с УК и жильцами не обсудили

- В целом применение на территории Омской области механизма обращения с ТКО в соответствии с требованиями Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в 2019 году и последующий период началось без публичных скандалов. Позволю заметить, в отличие от многих других территорий, где были митинги, блокирование свалок, мусоровозов. В первую очередь, потому что в тот период все делалось максимально публично. В каждом округе, в каждом КТОСе и каждом районе прошли собрания актива, - объясняет Александр Лихачев. - Сейчас полная противоположность. Я бы сам не знал в подробностях обо всей этой ситуации, если бы не являлся общественным советником генерального директора ООО «Магнит» и не ходил туда на совещания. УК никто не собирал, с общественным активом председателей советов домов, ТСН, ТСЖ, ЖСК, квартальных, КТОСов также никто данные проблемы не обсуждал. А почему кто-то полагает, что все то, что придумали в кабинете - с этим все согласятся, будут выполнять и вообще - что оно верно?

2. Новой терсхемы нет, а регоператор не понимает, откуда забирать сортированный мусор

- Для перехода на раздельный сбор мусора необходимы изменения в территориальную схему (нужно показать новые места установки желтых контейнеров, а они не всегда будут совпадать с нынешними санитарными площадками, так как бак для сортированных отходов могут ставить один на несколько дворов. И забирать мусор будет отдельная машина по своему графику, - Прим. Авт.) Это требование федерального законодательства, оно вроде формально, но если этого не сделать, возможны суды. И в судебных скандалах потонет раздельный сбор, тем более, что уже есть решение Верховного Суда, суть которого в том, что поскольку в данном регионе не внесли изменения в терсхему - Верховный Суд сказал, что там нет официально раздельного сбора. Суть спора была в том, что УК хотела платить по факту, а это можно только при официальном раздельном сборе в регионе. А поскольку порядок изменения терсхемы предполагает общественные слушания и много чего другого - это нужно делать заранее.

3. «Проводить эксперимент в частном секторе – в корне неправильно!»

- Самое принципиальное возражение вызывает четвертая позиция. Если в основу раздельного сбора будет положено неверное видение схемы раздельного сбора министром И.А. Лобовым, получим огромный скандал вместо положительных результатов и удовлетворения населения. Вариант проведения эксперимента по внедрению раздельного сбора ТКО в частном в принципе неприемлем, - убежден Лихачев. – Там невозможно проконтролировать, кто накапливает отходы на каждой площадке. Всем известно, что в баки для мусора в частном секторе выбрасывают отходы и проезжающие дачники, и предприниматели. К тому же здесь в принципе не хватает обычных баков, поэтому установка желтого контейнера для сортированного мусора приведет к тому, что жители заполнят его обычным. Другой аргумент, почему это неверно: в частном секторе баки установлены не по нормативам и дальше норматива в 100 м. Весной в слякоть жители просто поленятся нести два ведра вместо одного. Я не говорю уж о том, что люди в частном секторе выбрасывают и золу от печи и бани. Да они просто сожгут пластиковые баки этими отходами, а если контейнер сделают железным – то искать нам его совсем скоро в пункте приема металлолома.

4. У жителей частного сектора нет мотивации к раздельному сбору

- Ну и главный аргумент: ООО «Магнит», скорее всего, не снизит тариф, так как в частном секторе невозможно установить, кто конкретно пользуется той или иной площадкой. Напротив же жильцы многоквартирных домов в любом случае имеют стимул в виде возможности оплачивать за услугу по обращению с ТКО по факту вывоза контейнеров, исключая контейнер с вторсырьем. Потому с них и нужно начинать эксперимент.

P.S. Мы попытались дозвониться министру природных ресурсов и экологии Омской области Илье Лобову. Это его ведомство должно организовать в регионе переход на раздельный сбор мусора. Однако оперативно связаться с Ильей Алексеевичем у нас не получилось. В любом случае «Комсомолка» готова предоставить ему возможность высказаться.

КОМПЕТЕНТНО

«Может так получиться, что тариф только вырастет»

Председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр ЛИХАЧЕВ:

- Переход на раздельный сбор мусора тормозит, так как никто не хочет работать. К тому же нет мотивации. Нужно ведь рассчитать, сколько нужно расставить по городу желтых баков, где и нарисовать это регоператору на схеме. Может так получиться, что тариф только вырастет, так как приезжать к желтому баку будет отдельная машина. Нет и понимания, как часто она должна это делать. Может так получиться, что мусоровоз приедет, а контейнер заполнен лишь на треть. В некоторых регионах ввели специальные датчики, которые срабатывают, когда бак заполняется. Так сделали в Белгородской области. Но этот метод нужно вносить в региональный закон.

Вопросов много, никто не хочет связываться. Информирования населения никакого нет. Я же предлагаю разработать план мероприятий (не тот формальный в общих фразах, который имеется, а реальный, чтобы его выполнять и контролировать. Провести переговоры с сельскими главами для определения районов для эксперимента. Тут я сразу могу предложить Калачинск и Любино. Нужно собрать крупные УК у заместителя Председателя Правительства Омской области или министра с поручением организовать общие собрания и оборудовать площадки, где это еще не сделано, а также подготовить формы документов - протоколы, изменения в договоры на оплату услуг.

Также я предлагаю направить в Белгородскую область для изучения передового опыта представителей Минэкологии, администрации города и ООО «Магнит».

ВОПРОС РЕБРО

Готовы ли омичи к раздельному сбору отходов?

«Мы 15 лет назад проводили эксперимент по раздельному мусору – люди в итоге сожгли контейнеры»

- Ставить желтые баки без прописанного в законе механизма, что потом будет дальше с этим раздельным мусором и куда его повезут, это не реформа. Готовы ли жители ментально разделять мусор? Мы еще в 2005 году проводили в Омске эксперимент с одним английским университетом. По городу поставили 16 баков – отдельно для пластика, отдельно для бумаги. Провели собрания с жителями, объяснили, как ими пользоваться. Люди дисциплинированно сортировали отходы пару месяцев, а потом баки сожгли. Жильцы просто увидели, что приехал мусоровоз и свалил все в одну машину с другими отходами. И поняли, что их обманули. Уже тогда, 15 лет назад, люди были готовы сортировать.

В омском министерстве природы нет людей, понимающих, что нужно делать для перехода на раздельный сбор мусора. А региональный оператор не только не заинтересован в этом, а является противником.