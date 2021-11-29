Омич ударил отца молотком по голове и заживо закопал возле дома в снегу

Дело сельчанина рассмотрят в суде в ближайшее время. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жестокая драма разыгралась в деревне Озерки Исилькульского района Омской области в начале этого года. В полицию заявили родственники местного маргинала еще в феврале. Они серьезно переживали за пожилого отца 55-летнего местного жителя. Он позвонил родным и сообщил, что его отец умер, а похороны он уже организовал. Оказалось, родственники беспокоились не зря.

Сразу после заявления в полицию следователи отправились в дом к подозреваемому. Там нашли молоток и палку со следами крови, а во дворе разворошенный снег. Во время следствия восстановили картину произошедшего. 78-летний отец проживал вместе с сыном. Ссоры были не редкостью. Сын в очередной раз напился и повздорил с отцом. Именно тогда ему и пришла идея убийства родственника. Он ударил пенсионера по голове молотком, а потом нанес еще несколько ударов палкой. Отец оказался крепким и не умер, хотя и потерял сознание. Оказывать помощь сельчанин не стал, вместо этого он замотал отца в одеяло, обвязав веревками и жгутом, и вытащил во двор. Выкопав в снегу яму в 1 метр глубиной, сын сбросил отца туда и засыпал снегом.

Позже экспертиза установила, что пенсионер скончался не от полученных травм, а от общего переохлаждения. Смерть была действительно мучительной. В снежном плену до кончины мужчина провел еще около 3 часов.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что дело с обвинительным заключением передано в суд. Сам обвиняемый вину признал только частично. Его будут судить по статье за убийство с особой жестокостью, санкции этой статьи предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.