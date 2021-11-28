В Омске в пожаре на улице Завертяева погибли мать и ее маленькая дочь

Малышке было всего лишь 4 года. Фото: Одноклассники

Трагедия разыгралась сегодня вечером. Около 18 часов в многоэтажке по улице Завертяева. Из квартиры Татьяны С. повалил черный дым. Внутри находилась 37-летняя мать и ее 4-летняя дочка. Однако спастись от огня они не смогли. Женщина скончалась почти сразу, малышка перестала дышать, когда на вызов экстренно приехали медики.

Приехавшие пожарные довольно быстро потушили возгорание. Из-за чего квартира загорелась, пока сказать сложно. В МЧС по Омской области в ближайшее время проведут экспертизу. В социальных сетях погибшей Татьяны С. бесконечные фотографии ее дочери. На одном снимке они гуляют во время тополиного пуха, на втором - отмечают 2-летие малышки дома с тортом. На другом фото девочка рассматривает фонтан. Судя по всему, мама души не чаяла в своей малышке.

Тем не менее, в семье было не все безоблачно. Как рассказал нам источник в правоохранительных органах, соседи характеризуют семью как проблемную. Что именно скрывается за этой формулировкой, пока неизвестно. Следственный комитет после пожара в квартире на улице Завертяева, где погибли мать с дочкой, завел уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проводится проверка.