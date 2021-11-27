«Повалил и бил ногами в сердце»: Сосед жестоко избил омского зоозащитника

Зоозащитник Александр Чулков спасался с помощью газового баллончика. Фото: Одноклассники

Супруга известного в Омске зоозащитника рассказала о нападении на него. У руководителя Лиги защиты животных «Линия жизни» Александра Чулкова произошел конфликт с соседом. Мужчина гулял с собаками, а в итоге оказался в реанимации.

- Саша пошёл выгуливать Мультика и Зару. И ничего не предвещало беды... Но она случилась. Пьяный или обдолбанный сосед напал на моего Сашу. Он повалил и бил ногами его в область сердца. У Саши стоит тазобедренный протез и перелом позвоночника - он не мог должным образом сопротивляться, да и весовые категории и возраст очень разные, - написала жена Александра Чулкова Вита в соцсетях.

Отбиться зоозащитнику удалось лишь с помощью газового баллончика. По словам его супруги, вся семья переживает сильнейший стресс. Мужчина после побоев на несколько дней оказался в реанимации. Родным сейчас тоже не легче.

- Я даже не могу описать вам словами, что пережила за эти дни. Из моей копны волос - осталась половина. Маму мою от стресса тоже увезли по скорой в кардиологию - гипертонический криз. В общем в нашей семье большое горе! - рассказала супруга пострадавшего.

Сейчас заявление в полицию на соседа уже написано. Как рассказали родные Александра Чулкова, в отделении зачинщик драки вел себя нагло и продолжал угрожать расправой.

- Саша сейчас дома, но пока слабый - все болит. А я с ужасом и оглядываясь выхожу с собаками - я реально боюсь за свою и Сашину жизнь! Обращаюсь к омичам! Если вы крепкий мужчина, любящий животных, нужна ваша помощь! Нужно просто постоять рядом или со мной или с Сашей во врем прогулки с собаками! - написала супруга пострадавшего и попросила о финансовой помощи их приюту для животных, так как мужчина сейчас пока не может работать.

Родные зоозащитника умолчали о причинах драки. Но, судя по комментариям полицейских, все случилось из-за того, что Александр Чулков выгуливал животных на детской площадке. Это сильно не понравилось соседу.

ОФИЦИАЛЬНО

- 14 ноября сотрудники патрульной-постовой службы доставили на участковый пункт полиции двух граждан со двора дома по улице 4-й Транспортной. Предварительно установлено, что заявитель вывел на прогулку собак, но местом выгула выбрал детскую площадку. Находившийся рядом жилец этого дома сделал ему замечание и толкнул рукой в грудь, что спровоцировало развитие ситуации. В ответ заявитель распылил перцовый баллончик в лицо соседу. Тот повалил заявителя и пнул в область груди. В участковом пункте полиции доставленные первоначально пришли к компромиссу в инциденте, однако позднее владелец животных самостоятельно обратился в несколько медицинских учреждений.

По завершению лечения медицинские документы будут истребованы и по ним будет назначена экспертиза, которая определит тяжесть вреда здоровью.