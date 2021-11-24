«Новых вспышек нет»: В Минобре высказались о просьбе студентов закрыть омский колледж из-за ковида

Студент пожаловался, что сам заболел ковидом, посещая очные занятия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тема перехода на дистанционку из-за коронавируса стоит остро во многих учебных заведениях. Несколько омских вузов уже проводят занятия для студентов удаленно, а в некоторых сохраняются очные пары. Недавно в сети появилась петиция от обучающихся в ОмГУПС, где они просили ввести дстанционку, мотивируя это высокими рисками заразиться ковидом. Были как сторонники, так и противники этой идеи, но руководство вуза пока оставило все, как есть. С подобной просьбой, но уже лично к губернатору обратился во время прямого эфира в Инстаграме один из студентов аграрного колледжа в Русской поляне.

- Закройте, пожалуйста, аграрный техникум в Русской Поляне, потому что там многие болеют из студентов. Сам заболел ковидом, потому что никто ничего не закрывал, – обратился к губернатору студент во время прямого эфира в соцсетях.

Александр Бурков пообещал в ситуации разобраться и принять соответствующее решение. Свой комментарий относительно эпидемиологической обстановки в колледже дали в министерстве образования. Там утверждают, что проблемы с ковидом в образовательном учреждении нет.

- На данный момент эпидемиологическая ситуация в Русско-Полянском аграрном техникуме характеризуется специалистами как спокойная, вспышек новой коронавирусной инфекции как среди персонала и преподавателей, так и среди студентов не зафиксировано, - отметили в пресс-службе министерства.

Мы попытались узнать позицию по поводу жалобы студента руководства колледжа, но звонок директора на месте не застал. Оказалось, он разговаривал с вышестощим руководством об этой ситуации.

- Директор сейчас в администрации, как раз разговаривает по этому вопросу, - ответили нам в приемной.