В Омске поймали банду поджигателей, орудовавших в Чкаловском поселке

Парни снимали происходящее на камеру, чтобы отправить заказчику. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На прошлой неделе, 18 ноября в соцсетях появились жалобы от омичей на то, что неизвестные жгут покрышки в подъезде в многоквартироном доме на улице 50 лет ВЛКСМ. Местные жители почувствовали сильный едкий запах гари. Оказалось, он проник в квартиры из подъезда. Там на первом этаже кто-то поджог покрышку у одной из дверей. Копоть от нее покрыла все на несколько лестничных пролетов вверх.

Жители отметили, что это могли быть несколько молодых людей. Они попали на камеры видеонаблюдения при выходе из подъезда. После этого сообщения к их поискам приступила полиция. Сегодня поджигателей задержали. Ими оказались два жителя центрального округа 20 и 24 лет.

Как рассказали в пресс-службе полиции, инициатором поджока стал младший из них. Он нашел в Интернете подработку, которая показалась довольно легкой. Неизвестные предлагали за вознаграждение пробраться в подъезд и у двери указанной квартиры поджечь покрышку. Парни подошли к делу основательно, раздобыли старую шину, жидкость для розжига и спички. Все свои действия они снимали на телефон, чтобы отправить заказчику. За все они должны были получить от 3 до 5 тысяч рублей, вот только никто ничего омичам не заплатил.

- Вот у меня монтировка. Ей я дверь поддевал и открывал домофон. Балаклаву надевал, чтобы не видели моего лица, - говорит поджигатель. – Я не оправдываю себя, понимаю, что этот поступок за гранью. Понимаю, что бабушка пострадала. Сожалею об этом поступке, виню себя, готов возместить ущерб.

Второй задержанный был, как утверждает «на шухере», стоял у подъезда и следил за обстановкой.

- Я на улице остался, чтобы смотреть. Мол, если что, то скажу. Через минуту или 1,5 ребята выбежали, и мы вместе убежали в сторону конечной остановки, - рассказал еще один участник поджога.

По факту поджога следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Приятелям грозит до 5 лет лишения свободы. Также следователи продолжают искать тех, кто разместил объявление о поджоге.