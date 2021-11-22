Родные омички, умершей сразу после КТ: Перед конфликтом «скорая» повела маму с 70% поражения легких обратно в машину «03». Зачем?

В медицинских документах, по словам сына, у женщины нет ни слова о ковиде. А в графе диагноз указана двусторонняя пневмония. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сообщение о нападении на бригаду скорой помощи в Омске появилось в середине ноября. На место конфликта выезжал даже наряд Росгвардии. Все случилось около МСЧ №4, куда 66-летнюю пациентку привезли на снимок легких (КТ). Однако, когда ее положили обратно в машину службы «03», пожилой женщине стало резко плохо. Она начала умирать и медики стали проводить реанимационные действия. В этот момент, как рассказали в полиции, и произошел конфликт с родственниками пациентки. Все это время ее сопровождала семья. В итоге медики нажали тревожную кнопку и сообщили о нападении. К сожалению, спасти пенсионерку не удалось – она умерла в машине «скорой».

«Комсомолка» узнала версию событий родных скончавшейся пенсионерки. Как рассказал ее сын Ринат, Надежда Ахметовна заболела в начале ноября. У нее были все признаки легкого ОРЗ. Однако в какой-то момент женщина все же сделала ПЦР-тест, который оказался положительным.

- Мама лечилась дома, еще с вечера чувствовала себя нормально. Но утром 9 ноября ей резко стало плохо. Всю неделю, что она болела, к ней ни разу не пришел врач из поликлиники, хотя там знали, что у мамы ковид. В итоге мои братья вызвали скорую, ее повезли на КТ в МСЧ №4. Я подъехал уже к самой больнице, и мы сами понесли мать на мягких носилках на снимок. Обращу ваше внимание: мы пошли, по сути, в красную зону!

Результаты снимка были неутешительными: 70% поражения легких. Когда Надежду Ахметовну принесли обратно в машину скорой, ей резко стало плохо. Началась реанимация.

- Я стоял и курил у машины, через стекло мы увидели, что маме что-то вкололи. Потом машина резко закачалась. Брат резко открыл двери и стал кричать: «Что вы с ней сделали». В машину начала залезать его жена, но фельдшер вытолкнула ее и бросила: «Выйдете отсюда». Я схватил жену брата за плечи и втолкнул обратно со словами: «Я сейчас вас всех порешу тут!» - вспоминает Ринат. – Да, возможно, на эмоциях я перегнул палку. Но врачей никто и пальцем не тронул, нам пригрозили, что нажмут тревожную кнопку.

Главная претензия семьи умершей омички заключается в том, что после КТ женщину не госпитализировали.

- Для чего ее повели обратно в машину «03»? Почему не госпитализировали сразу? Какой смысл проводить реанимацию в скорой, если у вас пациент только что был в ковидном госпитале. Мы считаем, что маму можно было спасти. Будем обращаться в суд, прокуратуру и следственный комитет. Просто так мы этого не оставим, - говорит сын Надежды Ахметовны.

Впрочем, проблемы могут быть и у Рината. По его словам, сейчас в полиции проводят проверку после конфликта семьи пенсионерки с врачами.

- Сказали, что и уголовное дело даже могут завести. Но мы и пальцем никого не тронули, - сказал омич.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

«Действия врачей были молниеносны»

- Женщина была доставлена на КТ в медико-санитарную часть № 4. По результатам исследования понадобилась госпитализация, но пациентка дала остановку сердца. Действия врачей были молниеносны: введение необходимых препаратов, непрямой массаж сердца, иные процедуры. Однако реанимационные мероприятия ни к чему не привели. Правомерность действий родственников пациентки оценят правоохранительные органы.