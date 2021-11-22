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Общество22 ноября 2021 4:26

Главу омской сети ювелирных салонов хакеры обманули на сумму с пятью нулями

Чтобы вернуть важные данные бизнесмену пришлось быстро искать деньги
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Хакеры переписывались на английском, но были ли они действительно иностранцами не известно.

Хакеры переписывались на английском, но были ли они действительно иностранцами не известно.

Фото: Евгения ГУСЕВА

С киберпреступниками пришлось столкнуться крупному омскому бизнесмену Кириллу Хариби, владельцу сети ювелирных магазинов «Росювелирторг». В истории были и шифрование данных, и переговоры с преступниками, и биткоины.

Как рассказывает сам Хариби, проблему обнаружили ранним утром в четверг, 11 ноября. В систему компании пробрались неизвестные хакеры, правда украсть ничего не смогли. Тогда решили действовать иначе. На протяжении почти 3,5 часов неизвестные провели в системе, кодируя ее данные.

- Примерно с 5 утра и до 8:45 хакеры смогли проникнуть в сеть офиса Россювелирторг. Поняв, что украсть данные не удастся, так как все файлы закодированы и защищены, они просто начали «бомбить» и шифровать все, куда смогли войти, - рассказал бизнесмен в своем Инстаграме.

За это время хакеры успели закодировать несколько важных данных. Из-за этого сломалась система штрих-кодирования, появились сбои в работе бонусной системы, перестал правильно работать интернет-магазин, зашифровали часть программы, настройки к которой придется писать заново, и частично удалили маркетинговую и аналитическую базы. Как отметил Кирилл Хариби, до личных данных покупателей хакерам добраться не удалось, они хранятся в компании на отдельном сервере в зашифрованном виде.

Конечно, в компании попытались самостоятельно восстановить данные, но попытки не увенчались успехом. Тогда хакеры сами вышли на связь и стали требовать денег. Чтобы их сложнее было вычислить, неизвестные вели переписку через почту, а все письма писали на английском.

- Выяснив статистику подобных «сделок», а она примерно 70 на 30 не в нашу пользу, было принято решение, что, возможно, нам повезёт и мы окажемся в 30%. Деньги требовали перевести на биткоин-кошелек. В подтверждение имеющейся возможности дешифровать — они расшифровали несколько небольших файлов, которые мы рандомно выбрали и отправили, - рассказал бизнесмен.

Хариби попытался пойти на хитрость и попробовал убедить хакеров в том, что он готов заказать подобную атаку на конкурентов. Так он надеялся получить ключ к зашифрованным данным, но чуда не произошло. Хакеры остались непреклонны. Поэтому пришлось готовить деньги.

- После перевода оговорённой суммы с пятью нолями, называть не буду, - злодеи перестали выходить на связь, - уточнил Хариби. Сейчас работу системы уже восстановили и все сервисы Росювелирторга работают исправно.

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