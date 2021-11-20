Перекрасил, чтобы не нашли: омич не хотел возвращать породистую собаку владельцу

Стаффордширский терьер по кличке Эльза вернулась в семью благодаря внимательности омичей и помощи полиции. Фото: ВКонтакте

Пропажа собак не редкость. С этой проблемой ежедневно сталкиваются многие омичи и алгоритм действий уже негласно сформирован. Как только животное пропало, хозяева рассылают сообщения по группам в соцсетях, просят помощи у других владельцев животных и пытаются разыскать питомца самостоятельно.

Всем этим пришлось заниматься омичу Михаилу Худорошкову. Еще 3 ноября он вышел на прогулку со своей любимицей Эльзой породы стаффордширский терьер. Они заглянули на автомобильную парковку на улице Академика Королева. Михаил отвлекся всего не минуту, а собака исчезла. Эльза никогда не убегала, поэтому хозяин очень удивился пропаже и сразу начал поиски.

Несколько дней поиски не давали результатов, но спустя три дня в соцсетях откликнулась девушка. Она сообщила, что видела похожую собаку с неопрятным мужчиной на улице Нефтезаводская. Михаил тут же отправился на место, которое указала девушка. Там у мусорных баков он действительно заметил подозрительного мужчину с собакой на поводке. Вот только попытки поговорить не увенчались успехом. Мужчина не стал отвечать ни на какие вопросы, а убежал в подъезд, утянув за собой и собаку. Попасть внутрь следом Михаил не успел. Подозрительный мужчина специально захлопнул дверь прямо перед ним.

Немного подумав, Михаил пошел в полицию. Он рассказал все произошедшее и попросил помочь. Местный участковый по описанию узнал возможного похитителя собаки. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель. Вместе с Михаилом участковый без промедлений отправился на квартиру к подозреваемому. При виде полиции, мужчине пришлось все же открыть дверь. Когда Эльза увидела своего хозяина в квартире сразу же узнала и бросилась к нему. Вот только она выглядела немного иначе. У Эльзы было большое белое пятно на холке, а тогда его не оказалось.

Собака несколько дней провела с незнакомым мужчиной, который не хотел возвращать ее хозяину. В дело пришлось вмешаться полиции. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Ситуацию прояснил подозреваемый. По его версии, собаку на улице нашел приятель и привел пса к нему. Собака так понравилась омичу, что он решил оставить ее себе, а чтобы старые хозяева ее на нашли частично покрасил в черный.

- Михаил Худорошков поблагодарил всех неравнодушных граждан, поддержавших поиски, а также участкового уполномоченного полиции за помощь в возвращении Эльзы в семью. Теперь она не отходит от своего хозяина ни на шаг. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция, - отметили в пресс-службе полиции.

Для Эльзы пережитый стресс не прошел бесследно. Краска вызвала аллергию, Михаилу пришлось лечить собаку, рассказывает он в соцсетях. Но серьезно здоровью Эльзы ничего не угрожает.