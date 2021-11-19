Сегодня ночью омичи наблюдали лунное гало

Гало хорошо было видно из-за низкой облачности. Фото: Владимир Крупко

Совсем недавно омичи могли видеть редкое для наших широт небесное явление – северное сияние. Оно дошло до Омска с опозданием на неделю, но горожане все же смогли его увидеть. Конечно, наблюдениям немного помешала облачность, но все равно некоторых удалось получить красивые кадры.

Еще одно редкое явление можно было увидеть прошлой ночью. Уже поздней ночью в небе вокруг луны образовался световой круг. Из-за относительно небольшой облачности его можно было хорошо рассмотреть.

- Лунное гало. Здесь и сейчас, - написал на своей странице омский астроном Владимир Крупко.

Гало хорошо было видно из-за низкой облачности. Фото: Владимир Крупко

Он также поделился несколькими фотографиями явления. Его засняли и некоторые омичи.

Гало обычно появляется при ясной морозной погоде. Фото: ВКонтакте

Это явление никак не прогнозируется, но бывает относительно редко. Гало можно наблюдать вокруг чаще всего вокруг солнца в ясный морозный день. Тогда свет отражается от мелких кристаллов льда в воздухе и образует вокруг источника света круг, дугу или столб. Реже такие явления можно наблюдать вокруг луны. Свидетелями именно такого гало стали омичи минувшей ночью. Не редко в Омске можно увидеть гало от мощных прожекторов, оно предстает в форме столба света, устремленного в небо.