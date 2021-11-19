Убил случайно, а тело утопил: омча обвиняют в убийстве приятеля, совершенном 25 лет назад

Омичу четверть века удавалось избежать наказания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В запутанном деле пришлось разбираться в конце прошлого века омским полицейским. В апреле 1996 года стало известно об исчезновении 28-летнего омича.

На первый взгляд дело выглядело так: омич возвращался из села Любино в город и пропал. Перед этим в свой собственный день рождения парень зарегистрировал сделку по продаже машины своему приятелю. Товарищи ударили по рукам и решили отметить оба радостных события сразу. Оказалось, для этого они поехали в село Любино, где у покупателя и его жены был дом. Новый владелец машины пообещал на машине отвезти приятеля обратно в город, но празднование затянулось на два дня. Сесть за руль омич уже не мог, поэтому проводил друга на станцию. Там они и расстались, а 28-летний парень до города так и не добрался.

Полицейские сразу же начали поиски пропавшего, отрабатывали разные версии произошедшего, в том числе и криминальные, но никаких результатов добиться не удалось. Так все и продолжалось до 2011 года. 15 лет спустя в полицию пришла бывшая жена покупателя автомобиля. Раньше она говорила, что вместе с мужем провожала приятеля на станцию, но теперь кардинально изменила показания. Она рассказала, что бывший муж убил своего друга. Ее угрозами заставил помочь спрятать тело в ближайшем лесу. Земля в апреле была еще мерзлая, поэтому супругам не удалось выкопать глубокую яму, тело туда едва поместилось. Супругам пришлось просто засыпать его мусором и землей.

Полицейские сразу же проверили слова женщины. Она даже указала точное место, где 15 лет назад оставили тело. Но никаких останков там не нашли, зато обнаружили пластиковые бутылки и упаковки, на которых стояла дата производства в 1996 году. Признание женщины не помогло выяснит новых подробностей.

К делу вернулись еще спустя 10 лет. В 2021 году на него обратил внимание новый начальник транспортной полиции по СФО. Следователи вновь рассмотрели все материалы дела, сравнили старые и новые показания свидетелей и пришли к выводу о том, что свидетели точно знают, что случилось с пропавшим. Круг подозреваемых быстро сузился до одного человека – 57-летнего омича, который 25 лет назад купил у товарища машину. Когда к нему пришли следователи и сообщили о том, что подозревают его в убийстве, мужчина был шокирован и сразу признался.

Судя по показаниям убийцы, все произошло в день рождения пострадавшего. Приятели приехали в Любино и начал распивать алкоголь. В ходе застолья возник конфликт, быстро переросший в потасовку. Подозреваемый толкнул приятеля, и тот упал на пол, ударившись головой. Он больше не поднялся, но из-за опьянения приятель не придал этому значения и продолжил выпивать. Лишь спустя несколько часов омич понял, что приятель мертв. Он пригрозил жене расправой и с ее помощью вывез тело в лес. В этом бывшая супруга не солгала. Но через несколько дней убийца самостоятельно вернулся к телу, выкопал и отвез к поселку Красны Яр. Там он выбросил тело в Иртыш и никому об этом не сказал.

Сейчас расследование дела продолжается. Это дело стало не единственным, которое раскрыли спустя долгое время. За 2021 год транспортная полиция раскрыла 78 давних преступлений.