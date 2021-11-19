Трансляция звездного трибьют-шоу «200 по встречной» от t.A.T.u. на Wink

20 ноября в 19:30 по московскому времени в эфире канала «Всё ТВ» цифрового видеосервиса Wink состоится эксклюзивная прямая трансляция трибьют-шоу «200 по встречной» (16+), посвященного 20-летию выхода одноименного альбома группы t.A.T.u.

Концерт пройдет в гибридном формате: в офлайне он соберет зрителей на московской площадке MusicMediaDome, а к прямому эфиру, организованному компаниейLookport, в видеосервисе Wink можно будет присоединиться онлайн.

Эфир станет не менее ярким событием, каким 20 лет назад оказалсярелизальбома: зрители увидят горящую карусель, тот самый бензовоз из клипа «Нас не догонят», симфонический оркестр. Хиты из культового альбома исполнят в разных жанрах музыканты нескольких поколений. Так, блокбастер «Нас не догонят» исполнит Даня Милохин, «Не верь, не бойся» — Manizha, а «220» — Ваня Дмитриенко. На сцене также зажгут Рита Daкота,IOWA, Алена Швец,Монеточкаи ЛСП. К ним присоединятся классики поп-музыки — Дмитрий Маликов, Вера Брежнева и REFLEX и другие. Ведущими шоу станут легендарные виджеи MTV Россия Антон Комолов и Таня Геворкян.

Александр Косарим, директор по контентной политике ПАО «Ростелеком»: «В 2001 году альбом t.A.T.uна высокой скорости ворвался в российскую поп-культуру. Неоднозначные тексты и цепляющие мелодии открывали какой-то другой пласт свободы. Думаю, опытным любителям музыки будет интересно мысленно перенестись в то время, чтобы снова ощутить егоэнергетику, а новое поколение слушателей оценит креативность сегодняшних кумиров».