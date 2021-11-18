Губернатор Омской области считает, что выходные и QR-коды помогли снизить заболеваемость ковидом

Александр Бурков попросил с пониманием относиться к действующим ограничениям. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Четвертая волна коронавируса в Омске проходит довольно тяжело. Ее предсказывали еще в начале осени, и сейчас мы видим ее последствия. Каждый день в Омске фиксируют около 600 новых заразившихся. На фоне этого в регионе снова увеличивают коечный фонд в ковидных госпиталях, а в общепите и торговых центрах вводят новые ограничения. Именно последнее вызвало у омичей сомнения. Многие просто сомневались в эффективности новых ограничений.

В начале ноября по всей стане объявили нерабочую неделю. Многие отправились на незапланированный отдых, но полностью насладиться им не удалось. Именно в это время в Омске начала действовать система QR-кодов. Сначала коды ввели 30 октября только в учреждениях культуры. С кодами вакцинированные омичи могли попасть в театры, музеи и кино. Уже через несколько дней, 4 ноября оперштаб принял решение о введении системы QR-кодов в омских торговых центрах, спортивных залах и общепите. Этими мерами оказались не довольны не только обычные омичи, но и предприниматели, у которых тут же упала выручка. Об этом они даже писали в открытом письме.

- Последнюю неделю благодаря нерабочим дням и введению системы QR-кодов мы видим, что рост заболеваемости приостановился. Конечно, пропускная система вызывает неудобства как у бизнеса, так и у посетителей торговых центров, предприятий общественного питания, парикмахерских. Но, введение полного запрета на работу некоторых отраслей может привести к еще более негативным последствиям для экономики. Поэтому прошу с пониманием относиться к мерам, принятым оперативным штабом, - прокомментировал текущую ситуацию в регионе губернатор Омской области Александр Бурков.

Несмотря ни на что, количество вакцинирующихся после введения ограничительных мер увеличилось, об этом говорит статистика омского минздрава. По последним данным, 95% тех, кто попадает в больницы с осложнениями из-за ковида, не ставили прививок. Также ведомство сообщает, что обеспечивает всем необходимым пациентов ковидных госпиталей. К концу этой недели развернут еще 87 дополнительных мест в больницах. Общее число мест для больных коронавирусом в регионе составит 4 023.

- Только вакцинация может защитить человека от тяжелых последствий заболевания коронавирусом, среди которых: расстройства психики, нарушение кровообращения в органах и тканях, фиброзы легких и многое-многое другое. Поэтому еще раз прошу всех, кто не имеет противопоказаний для вакцинации, сделать прививку, чтобы снизить риски осложнений при заболевании коронавирусной инфекцией! – обратился к омичам Бурков.