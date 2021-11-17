«В омских больницах с ковидом лежит лишь 2% вакцинированных»: Врач «красной зоны» рассказал, какой вопрос новым пациентам задают первым

Сейчас в ковидных госпиталях региона более 4000 койко-мест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продолжают оставаться высокими суточные цифры заражения коронавирусом в Омской области. Каждый день в регионе регистрируют в среднем почти 600 новых случаев. Из-за этого ковидные госпитали переполнены. Властям приходится снова и снова переводить больничные отделения под прием пациентов с коронавирусом. Накануне для этих целей переоборудовали стационар Клинического диагностического центра на 80 койко-мест. Таким образом, общее количество больничных мест в ковидных госпиталях региона превысит 4000.

Однако в омском минздраве не устают повторять, что проблему решит только вакцинация. Врач из «красной зоны» рассказал: в больницах с коронавирусом лежит около 2% привитых. Остальные 98% это либо пациенты, вакцинировавшиеся больше 6 месяцев назад, либо они вообще никогда не ставили прививку.

- Когда пациент поступает, первый вопрос, который мы задаем: вакцинирован ли он. По нашей внутренней статистике вакцинированных не более 2-х процентов. И это, как правило те, кто вакцинировался более полугода назад, либо те, кто значительно нарушил срок введения второй дозы двудозных препаратов, говорит заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 1 им. А. Н. Кабанова Вадим Гершевич. – Но и такие пациенты болеют в разы легче, у них гораздо меньше последствий после перенесенного заболевания или вообще их нет.

Медик напомнил, что меры предосторожности нужно соблюдать даже между прививками. Получение первого компонента препарата «Спутник-V» не защищает от заражения ковидом. «Спутник-лайт» при ревакцинации тоже может обеспечить максимальную защиту не сразу, а лишь через 3 недели. Именно поэтому пациент получает QR-код лишь через 21 день.

- Создатели вакцин, опираясь на многолетний опыт работы с вакцинами против вируса Эболы, пришли к выводу, что именно двукратное первичное введение дает надежную защиту и приводит к формированию большого количества антител в организме человека, - говорит Вадим Гаршевич. - Но, важно между прививками или после введения однодозной вакцины, продолжать носить маску, соблюдать социальную дистанции и стараться не контактировать с большим количеством людей. Надо дать своему организму создать иммунную защиту, помочь ему в формировании противовирусного барьера. Механизмы формирования сертификатов и QR-кодов и сроки их действия этому способствуют. Если человек не понимает сам, нужно подключать иные механизмы. В данном случае Госулуги нам помогают.

Добавим, что ранее мы писали: очередь на ревакцинацию препаратом «Спутник-Лайт» в Омске составляет почти 600 человек.