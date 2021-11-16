Очередь желающих привиться «Спутником Лайт» в Омке более 600 человек

Несколько сотен омичей ждут поставки "Лайта", остальные прививаются другими вакцинами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске продолжат активно распространяться коронавирус. Уже несколько недель фиксируют почти по 600 заразившихся ежедневно. Сегодня прибавилось еще 589 человек. На фоне этого в начале ноября в Омске ввели систему QR-кодов. Теперь для посещения учреждений культуры, торговых центров и кафе омичам необходимо предъявить QR-код. Несмотря на сомнения среди омичей и владельцев бизнеса, эта мера пока действует в Омске и отменять ее не собираются.

Из-за этого для многих омичей стал актуальным вопрос вакцинации. Те, кто сомневался, стоит ли делать прививку, сейчас все больше склоняются к вакцинации. По данным омского минздрава очередь из желающих вакцинироваться именно «Спутником Лайт» сейчас составляет 646 человек. Все они стоят в листе ожидания. Поставки вакцины проходят регулярно, привозят также и «Лайт». Сейчас в больницах есть 116 583 дозы вакцины «Спутник». Еще 37 095 лежат в резерве. Скоро ожидают новую партию.

Как отмечают представители минздрава, ждать сертификат 21 день придется всем, кто вакцинируется в первый раз, вне зависимости от вида вакцины. Между двумя прививками «Спутник-V» в любом случае пройдет 21 день, а тем, кто решит поставить версию «Лайт» придется подождать три недели, чтобы выработался иммунитет. Сразу после прививки QR-код на госуслугах придет только в двух случаях: если вы уже вакцинировались ранее, и если вы переболели коронавирусом и пришли вакцинироваться после этого. Также QR-коды получат те, кто официально переболел ковидом. Код придет сразу после выписки из больницы.