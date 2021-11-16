«Мне уже звонили из следкома»: Православные активисты пожаловались Бастрыкину на картины омского художника, которые оскорбляют верующих

Верующие считают: Никита Поздняков слишком бездумно и небрежно обращается с христианской символикой в своем творчестве. Фото: ВКонтакте

На омского художника Никиту Позднякова написали заявления в Следственный комитет РФ. Международный Фонд славянской письменности и культуры просит главу ведомства Александра Бастрыкина разобраться в творчестве молодого автора. Как заявили в фонде, «бездумное и небрежное обращение с христианской символикой» оскорбляет чувство верующих.

Непонятно, какая именно картина обидели православных. Но такая реакция стала совершенно неожиданной для самого художника. По его словам, к ситуации уже подключился следственный комитет. Мы связались с Никитой Поздняковым и вот, что он нам рассказал.

- Мне два раза звонили из следственного комитета Омской области. Сказали, что проводят проверку по поводу заявления православных активистов. Спросили, что я об этом знаю. Я ответил, что знаю ровно столько же и сам увидел эту информацию в Интернете. Потом другой следователь звонил и те же детали уточнял

Та самая картина «Анна Колесарова». ФОТО: Никита Поздняков

- А вам понятно, кто конкретно оскорбился? Или весь Международный фонд славянской письменности и культуры?

- Я читал где-то их комментарий. Я так понял, это какие-то юристы этой организации.

- Они мониторят?

- Да, мониторят… на кого бы обидеться.

- Вы понимаете претензии? Есть у вас какой-то ответ?

Письмо Международного Фонда славянской письменности, где "зацепили" и омского художника.

- Во-первых, я не понимаю, что именно их оскорбило. На какую картину мою они обиделись?

- У вас в последнее время было две картины на религиозную тему: «Анна Колесарова» и «Он уже далеко», на которой вокруг распятого Иисуса танцуют люди в советской военной форме.

- У них нужно спрашивать.

- А вы, кстати, можете объяснить смысл ваших картин?

- Анна Колесарова – девушка, убитая солдатом во время Второй мировой войны. Она отказалась вступить с ним в связь. А вторая картина «Он уже далеко» - там, мне кажется, в названии все сказано.

- Вы пытались изобразить противостояние советской власти и религии?

- Скорее не советской…. А русского народа. Ну да, скорее всего, советской власти. Именно. Я как-то не задумываюсь, что конкретно я говорю картиной. Мне приходят какие-то сюжеты, образы, я их переношу на полотно. Я даже себе их не объясняю.

- А есть желание услышать конкретные претензии от оскорбившихся православных активистов?

- Да на самом деле, нет. Мне все равно, что их там оскорбило.

У художника множество произведений на тему религии. ФОТО: Никита Поздняков Фото: другой источник.

- Вы не ожидали такой реакции?

- Не ожидал, конечно. Я и не хотел этого. Я давно занимаюсь живописью, постоянно пишу на тему религии. И никогда никто из верующих не обижался.

- А если бы знали, что будет такая реакция, вы бы все равно решили рисовать свои картины?

- Думаю, да.

- Вы несерьезно относитесь к этой истории и надеетесь, что пронесет?

- Ну я не могу быть на 100% уверен в этом, но рассчитываю, что так и будет.

- Какие-то творческие планы есть? Может, подумываете изобразить всю эту ситуацию на полотне.

- Думаю, не стоит. Слишком много чести.