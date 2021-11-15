Герои древнегреческих мифов, оперный голос, трюки и фонтаны: омичи оценили цирковой мюзикл на воде

Режиссером нового представления стала Виктория Олифирова, ученица талантливого театрального режиссера Романа Виктюка.

Сказочный мюзикл

«Одиссея» — это не просто цирковое шоу, это еще и мюзикл. Своим потрясающим голосом и отличной актерской игрой украсил постановку солист Новосибирского музыкального театра, лауреат конкурса артистов оперетты Алексей Коновалов, который с успехом сыграл главного героя Одиссея. Пение вживую, без фонограммы — одна из изюминок необычной постановки.

Древнегреческие мифы

Представление посвящено древнегреческой мифологии — главный герой отправляется на поиски старинной затонувшей амфоры. Одиссей в своем путешествии встречается с сиренами, русалками, Прометеем, Циклопом, Афиной, Медузой Горгоной, Пенелопой и другими героями древнегреческой мифологии. Каждый номер программы — это отдельная история, искусно вплетенная в общий сюжет повествования.

Представление идет не только на арене, но и параллельно в воде и поражает зрителя 15-метровыми фонтанами, каскадами водопадов, приводящими в дикий восторг юных омичей. Вся программа продумана до мелочей и начинается задолго до представления: под завораживающую музыку в бассейне появляется русалка, она машет рукой зрителям еще до начала шоу и с первых минут погружает гостей цирка в необыкновенную сказочную атмосферу.

Сложнейшие трюки

В программе задействованы воздушные гимнасты, бесстрашно парящие под куполом цирка, акробаты, исполняющие головокружительные трюки и в воде, и в воздухе, мастера синхронного плавания, невероятно гибкие гимнастки, изумительные жонглеры, ловкие эквилибристы. Сложнейшие трюки, безупречно выполненные цирковыми артистами, держали зал в напряжении все представление. Яркое выступление воздушной гимнастки на полотнах заставило зал не раз затаить дыхание.

Шквал аплодисментов и крики «Браво!» достались силачу, который с невероятной легкостью управлялся с тяжелыми бревнами. Привел в восторг омичей и наисложнейший и красивый номер дуэта на роликах. С замиранием сердца зрители следили за уверенными движениями канатоходца, балансирующим на проволоке и выполняющим сложнейшие трюки над водной гладью. Без какой-либо страховки артист на одноколесном велосипеде взобрался на катанку и выполнял сложные акробатические номера. Особенно впечатлили зрителей потрясающие перевороты на тросах под льющейся водной стеной.

Особый восторг зрителей

Ничто не приводит так в восторг маленьких гостей цирка, как появление на арене животных. А их в шоу предостаточно. Смышленые морские котики ловко управлялись с обручами и мячом. Порадовали зрителей яркие попугаи, умеющие кататься на самокате. Рассмешил шимпанзе, показав, как надо вести себя в ресторане, павиан под радостные крики маленьких омичей прокатился на лодке, с восторгом дети смотрели на обезьяну-воздушную гимнастку, парящую под куполом цирка и ловко выполняющую сложные трюки. А еще в шоу участвовали дрессированные дикобразы, милый енот, гигантские питоны и крокодил.

Конечно же, самые маленькие зрители приходят в истинный восторг от ярких и веселых клоунов. Все представление омичей смешил интересный дуэт клоунов, постоянно вовлекая гостей цирка в интересное представление. Отдельного интереса заслуживают яркие, блестящие и такие разнообразные костюмы артистов. Зрители увидели греческих рыцарей в доспехах, многочисленных героев мифов, русалок и даже огненные «языки пламени».

Главное

Новое шоу — фееричная сказка, впечатляющая своей красотой — не только знакомит маленьких зрителей с древнегреческими мифами и их героями и восхищает ловкостью, мастерством и сложнейшими трюками профессиональных цирковых артистов, но и заставляет задуматься о вечном споре добра и зла. В конце шоу Одиссей находит амфору и поет свою заключительную песню о важности человеческого бытия и о том, что счастье рядом с тобой. Конечно, в «Одиссее» побеждает добро, ведь цирковое шоу должно дарить людям радость и надежду, что все будет хорошо.

Головокружительные трюки, удивительные номера в водной стихии, безупречное профессиональное пение главного героя вживую, эксклюзивная программа, необычное фееричное световое шоу, голограммы на куполе, огненные фонтаны, каскады фонтанов — все это уникальная постановка «Цирк на воде». Поверьте, эта удивительная сказка не оставит вас равнодушными — она удивит и восхитит каждого!

Погрузиться в увлекательную историю приключений омичи могут до 15 декабря. Шоу будет проходить по субботам и воскресеньям в 12:00 и в 17:00. Ознакомиться с расписанием представлений и купить билеты можно на сайте омского цирка.

Важно! Администрация Омского цирка сделала все возможное, чтобы посещение шоу было безопасным. Когда соберетесь на «Одиссею», не забудьте взять QR-код сертификата о вакцинации, справку о перенесенном заболевании в последние полгода или свежий ПЦР-тест.

Фотоматериал предоставлен пресс-службой ООО «ЦИРКУС»

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