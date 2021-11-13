В Омске родные умирающей от ковида пациентки напали на бригаду скорой

Один из медиков получил побои. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дикая история произошла 9 ноября в Омске. На вызов к пожилой пациентке приехала бригада скорой помощи. У нее были все признаки коронавируса. Поэтому медики повезли пенсионерку на снимок легких (МСКТ) в Медсанчасть №4. Их сопровождали родные пожилой омички. Подозрения врачей подтвердились - у пациентки было поражено 70% легких.

Как рассказали "Комсомолке" в минздраве, когда женщину довели до машины 03, ей резко стало плохо. Она начала терять сознание, в машине фельдшеры тут же начали реанимировать пенсионерку. Что произошло дальше, загадка. Но уже известно, что родные пациентки напали на врачей. Они прорвались в машину скорой, хватали медиков и вели себя очень агрессивно. Одного из медиков даже ударили. В итоге фельдшер вынуждена была просить помощи у своих коллег, которые вызвали сотрудников Росгвардии.

К моменту приезда силовиков конфликт уже был исчерпан, родные пациентки успокоились и сопротивления не оказывали. Пенсионерку спасти не удалось - она скончалась. Сейчас во всей этой истории разбирается полиция.

- Материал по факту конфликта родных пациентки и врачей скорой помощи зарегистрирован. Проводится проверка, есть информация о телесных повреждениях, которые получил один из фельдшеров. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в УМВД по Омской области.