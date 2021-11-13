Омичей всю неделю будет бросать то в жар, то в холод

Всю неделю в Омске снег будет сменяться дождем. Фото: Алексей ФОКИН

Никак не придет зима в Омск. Уже третий раз подряд снег выпадает и тут же тает. Осень пока не сдается, а потепление тут же резко сменяется морозцем. И так продолжается уже две недели.

Пока предпосылок, что погода изменится и Омском завладеет зима нет. В регионе сохранится неустойчивый характер погоды. В эти выходные в городе ожидается около нуля, ночами, по прогнозам синоптиков, слегка подморозит. Снег будет сменяться мокрым снегом и временами даже дождем.

А вот со вторника, с 16 ноября, в регионе похолодает. Днем обещают -7...-9, а ночью подморозит до -12. А в ночь с 18 на 19 ноября и вовсе обещают, что столбик термометра опустится до -18. Холоднее этой осенью еще не было. Правда, все это не надолго. Уже днем 18 ноября потеплеет до -1, пройдет снежок. Синоптики обещают, что и следующие выходные должны быть теплыми. Днем всего -1...-4.

Осень никак не хочет сдаваться. Неустойчивый характер погоды, по прогнозам метеорологов, сохранится всю следующую неделю.

- В ближайшие дни на территории Омской области сохранится неустойчивый характер погоды. Осадки в виде снега и мокрого снега с перерывами будут наблюдаться повсеместно. На дорогах – гололедица, в отдельных районах ожидаются гололедные явления, - комментирует начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.