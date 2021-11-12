Омичи первыми увидят уникальный цирковой мюзикл на воде

Уже в эти выходные в Омском цирке начнется необычное и яркое цирковое шоу, которое, несомненно, поразит воображение зрителей.

Фантастическая «Одиссея»

13 ноября омичи побывают на премьере первого в России циркового мюзикла - цирка на воде «Одиссея», потрясающего фееричного действа, происходящего в брызгах воды и волн.

- Наше шоу – это сказочная история приключений Одиссея, - рассказала о грядущей премьере главный режиссер представления, ученица Романа Виктюка Виктория Олифирова. – Двигаясь в пространстве и во времени наш герой отправляется на поиски старинной затонувшей амфоры, которая хранит тайны прошлого и встречается с разными мифологическими героями: Икаром, Медузой Горгоной, Прометеем, Циклопом, русалками.

Изюминка нашего представления заключается в том, что действие происходит в воде. Причем речь идет не только о бассейне, но и о фонтанах, водопадах, с которыми предстоит познакомиться и зрителям. Мы сделали все, чтобы представление оставило тепло в сердце, и каждый зритель знал, что счастье рядом с тобой и его не нужно искать, счастье — это твоя семья.

Виктория Олифирова продумала театрализованное цирковое действо таким образом, чтобы зрители не просто впечатлились невероятным зрелищем, но и чтобы ребенок получил новые знания: вспомнили древнегреческие мифы, подумали о вечном споре добра и зла. Безусловно, в «Одиссее» побеждает добро, ведь цирковое шоу должно дарить людям радость и надежду, что все будет хорошо, а также демонстрировать силу, ловкость и талант артистов. Каждый номер программы – это отдельная история, искусно вплетенная в общий сюжет повествования. И конечно, они завязаны на взаимодействии с водной стихией: русалки, которые демонстрируют чудеса синхронного плавания в бассейне, Медуза Горгона, ловко управляющаяся с огромными питонами и детенышем крокодила, силач Циклоп, жонглирующий огромным бревном, элегантный канатоходец, балансирующий над водной гладью и многие другие цирковые артисты и дрессированные животные.

Необычный эксклюзив

Кстати, в «Одиссее» омичи первыми увидят эксклюзивный номер, который не делает никто в России – канатоходец на свободной проволоке над водой.

- Мой номер называется «Юность дня», и над водой я буду работать впервые, - рассказал канатоходец Вячеслав Санин. – Мы пробовали по-разному ставить проволоку, целый месяц отрабатывали разные трюки, я учился падать в воду безопасно. Трюки над водой гораздо сложнее делать, чем над твердой поверхностью. Если сорвался в воду, потом сложно взобраться мокрым на проволоку и работать снова.

«Одиссея» — это не просто цирковое шоу, это еще и мюзикл, где главный герой потрясающе поет, причем делает это вживую, без фонограммы. Специально для исполнения этой роли был приглашен солист Новосибирского музыкального театра, лауреат конкурса артистов оперетты Алексей Коновалов.

- Очень рад, что попал в цирковую семью. Цирковые – это закрытое сообщество, в которое принимают только своих. Я рад, что меня здесь приняли, - поделился впечатлениями от участия в шоу Алексей Коновалов. – Я всю жизнь мечтал, чтобы люди перестали воевать, а в этом представлении и задается именно этот вопрос. Кроме того, поднимаются такие темы: что есть счастье и для чего мы живем.

Омский цирк готов к приему гостей

Фееричный мюзикл на воде, который увидят омичи, безусловно, оставит неизгладимое впечатление у зрителей, а администрация омского цирка сделала все возможное, чтобы посещение этого шоу было безопасным.

- Мы полностью готовы к введению системы QR-кодов, - рассказал директор омского цирка Виталий Доля. - Для посещения представления необходимы либо QR-коды, либо сертификаты о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании.

Цирк – это фееричная сказка, которая возвращает нас в детство и заставляет восхититься силой, ловкостью и титаническим трудом, которые вкладывают в свое шоу цирковые артисты. Насладиться увлекательным зрелищем «Одиссея» омичи смогут с 13 ноября по 12 декабря по выходным. А в новогодние праздники омичей ждет новая цирковая программа с бегемотами. Ознакомиться с расписанием представлений и купить билеты можно на сайте омского цирка.

Фотоматериал предоставлен пресс-службой ООО «ЦИРКУС»

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