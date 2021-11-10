Гидрометцентр: Декабрь в Омской области будет холоднее нормы

Синоптики обещают морозный декабрь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Обь-Иртышское УГМС рассказало, каким будет осенне-зимний сезон 2021-22 годов. Правда, за время, пока синоптики готовили ответ на запрос «КП-Омск», данные за сентябрь и октябрь перестали быть актуальными.

– В ноябре температурный фон ожидается около нормы, на севере области – выше нормы, – прогнозирует начальник Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко. – Осадков в ноябре прогнозируется около нормы. В декабре температура воздуха ожидается ниже нормы.

Также в ведомстве рассказали, что ориентируются на долгосрочный прогноз Гидрометцентра России, который, в свою очередь, анализирует данные за прошлые годы и находит аналоги.

– Ищется связь между распределением температуры океана и сезонной погодой в разных точках Земли, – объясняет Наталья Криворучко. – В глобальном масштабе на характер погоды оказывают влияние тропические аномалии температуры океанской воды, возникающие в Тихом океане. Это теплое течение Эль-Нинью и холодное Ла-Нинью. Влияние на погодные условия на территории Омской области оказывают процессы, происходящие в Атлантике.

Благодаря таким сложным расчетным моделям удалось довести оправдываемость месячных прогнозов погоды до 80%.

Также омские синоптики привели любопытную статистику и напомнили, какой была прошлая зима. Она оказалась немного холоднее нормы, но зато почти на месяц короче. Весна – в зависимости от района Омской области – пришла на 17-30 дней раньше положенного времени.

Среднемесячная температура воздуха составляла -21...-23 градусов, что ниже нормы на 4...5 градусов. Самым холодным днем прошлого сезона стало 24 января, когда мороз на севере региона достигал -37...-45, а в Омске -38,5 градусов.

Также напомнили о рекордах за все время наблюдений. Вот они.

Самая холодная зима была в 1968-1969 годах со средней температурой воздуха -21,3 градусов. За последние 20 лет самой морозной была зима 2009-2010 годов со средней температурой -15,6 градусов.

Однако почти ежегодно бывают периоды аномально-холодной погоды, когда значение среднесуточной температуры воздуха в течение пяти дней и более на 10 градусов и более ниже климатической нормы.

За всю историю метеорологических наблюдений на территории Омской области, самая низкая температура воздуха зарегистрирована в селе Васисс 25 декабря 1958 года – минус 53,9 градусов. В Седельниково -51,7 градусов зафиксировали 09 декабря 1968 года и -51,5 градусов 24 января 2006 года. В Омске холоднее всего было 2 февраля 1931 года, когда на улице было минус 48,6 градусов.