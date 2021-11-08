В Омской области от осложнений коронавируса умерла настоятельница Ачаирского монастыря

Игуменья Вероника возглавляла Ачаирский монастырь на протяжении 9 лет. Фото: Омская епархия

Печальная новость пришла из Ачаирского монастыря. Там на 74-м году жизни умерла настоятельница игуменья Вероника. В пресс-службе Омской епархии рассказали, что это произошло из-за осложнений после перенесенного коронавируса.

Игумения Вероника (в миру Валентина Андреевна Молочкова) родилась 10 октября 1948 года в поселке Усть-Ишим – самой северной точке Омской области. Крестилась она уже будучи взрослым человеком, в 1997 году. А через год поступила в Ачаирский женский монастырь, где несла послушания певчей, швеи, благочинной.

26 марта 2002 года приняла монашеский постриг с именем Вероника в честь святой праведной Вероники.

16 марта 2012 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви назначена на должность настоятельницы (игумении) Ачаирского женского монастыря Честного Креста Господня.

– Избрав монашескую стезю, она твердо хранила верность своему призванию и никогда не сходила с однажды избранного пути. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, матушка до последних дней земной жизни горячо переживала за обустройство монашеской жизни вверенного ее попечению монастыря, – говорится в некрологе, размещенном на сайте Омской епархии.

О времени и месте прощания с настоятельницей сообщат позже.