На «Арене Омск» закончили монтаж конструкций кровли

Уже выполнено больше половины работ. Фото: ХК «Авангард»

Самое масштабное на данный момент строительство в Омске – возведение хоккейной арены на Левом берегу – продолжается быстрым темпом. Накануне пресс-служба омского ХК «Авангард» объявила о завершении важного этапа работ.

Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

– Строители установили все 14 металлических ферм кровли основного здания «Арены», – говорится в сообщении. – Монтируется профлист. Завершен монтаж трибун. Запущен индивидуальный тепловой пункт. Подключено центральное отопление на 1-2 этажах. Продолжается монтаж внутренних лестниц, перегородок, инженерных сетей, отделка. Монтируются металлоконструкции теплого и холодного контуров фасада.

Также строители приступили к благоустройству территории вокруг будущего спортивного комплекса. На зрительских парковках уложен асфальт и установлены бордюры. Монтируются наружные инженерные сети: теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, сети связи.

Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

Новую «Арену Омск» планируют сдать к концу лета 2022 года. Планируется, что следующий сезон «Авангард», который пока вынужден играть в Балашихе, начнет уже на ней.