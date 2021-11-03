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Общество3 ноября 2021 14:49

График приема в омских поликлиниках во время нерабочих дней в ноябре 2021 года

Областной минздрав пояснил: без помощи в праздники не останется никто
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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Терапевты будут вести прием до 14.00.

Терапевты будут вести прием до 14.00.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начинаются продолжительные ноябрьские праздники, которые в этом году из-за сложной ситуации с коронавирусом наложились еще и на неделю нерабочих дней. Однако на этот период омичи не останутся без плановой медицинской помощи.

Все больницы и поликлиники Омской области будут работать – правда, по сокращенному графику.

С 4 по 7 ноября терапевты будут принимать пациентов с 9 до 14 часов. Также можно будет вызвать врача на дом (с 9.00 до 15.30) или сделать прививку.

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