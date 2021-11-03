График приема в омских поликлиниках во время нерабочих дней в ноябре 2021 года

Терапевты будут вести прием до 14.00. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начинаются продолжительные ноябрьские праздники, которые в этом году из-за сложной ситуации с коронавирусом наложились еще и на неделю нерабочих дней. Однако на этот период омичи не останутся без плановой медицинской помощи.

Все больницы и поликлиники Омской области будут работать – правда, по сокращенному графику.

С 4 по 7 ноября терапевты будут принимать пациентов с 9 до 14 часов. Также можно будет вызвать врача на дом (с 9.00 до 15.30) или сделать прививку.