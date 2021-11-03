«Это не по нашей вине»: В омском «Каскаде» рассказали, почему до сих пор не поставили елку

Пока омичам приходится вспоминать о празднике только по прошлогодним фото. Фото: ТЦ «Каскад»

В Омске уже зима, а елки на площади возле торгового центра «Каскад», предвещающей ее наступление, все еще нет. Местные жители переживают за судьбу новогоднего дерева, которое в городе успело стать добрым мемом. Долгие годы оно как по часам появлялось вместе с желтыми листьями на деревьях в середине октября и стояло до оттепели в середине марта.

А сейчас место, где уже должна красоваться лесная гостья, пустует. И пока ничего даже не предвещает ее появления.

Омичи начали выдвигать свои версии, кто украл праздник в городе. Решили даже, что это может быть связано с новыми ковидными ограничениями. «КП-Омск» обратилась за разъяснениями к руководству торгового комплекса.

– Это не по нашей вине. В этом году мы планировали установить елку, как и обычно, – рассказывает генеральный директор «Каскада» Елена Кокорина. – Все, что от нас зависело, мы сделали вовремя. Подготовились заранее, выбрали елку. Задержка произошла по вине организации, где разрешено приобретать деревья. Сейчас у них происходит переоформление документации. Как только ситуация стабилизируется, елку доставят. Мы разделяем чувства омичей, но, к нашему большому сожалению, пока даже примерно не можем назвать дату ее установки. Но елка точно будет!

– Откуда ее привезут?

– Из Омской области (смеется). Вы же понимаете, что у нас много конкурентов – других ТЦ, которым тоже хочется такую елку. Могу сказать только, что с этой организацией мы работаем давно – там самые лучшие деревья. Нам нужно, чтобы оно было выше 10 метров.

Напомним, несколько лет назад у «Каскада» также были проблемы с доставкой новогоднего дерева. В 2018 году даже обсуждался вопрос об установке искусственной ели. Однако от этой идеи отказались. Елена Кокорина заверила: в этом году дерево по-прежнему будет натуральным и очень красивым.