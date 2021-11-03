Новорожденного младенца подбросили к дверям ковидного госпиталя в Омской области

Ребенка передали в акушерское отделение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Необычный подарок получили медики Центральной Саргатской районной больницы. В одном из отделений там организован ковидный госпиталь. Именно к его дверям неизвестный подбросил ребенка. Дежурство медиков проходило спокойно, пока в 6:40 утра не раздался звонок в отделении. Дежурный отправился посмотреть, что произошло, но на пороге никого не было, только на полу лежал маленький сверток. Медики с удивлением поняли, что это новорожденный малыш.

Оказалось, что девочке всего несколько часов от роду. Горе-мамаша или кто-то из родственников оставил ребенка прямо на улице только в пеленке и шапочке. Для такой малышки долгое пребывание на улице могло обернуться трагедией. Но, к счастью, этого не произошло. Медики ковидного госпиталя вовремя обратили на ребенка внимание и передали ее в акушерское отделение.

- Медики ребенка осмотрели, провели все процедуры, которые положены: вымыли, накормили, перепеленали, следят за состоянием, - отметили в пресс-службе минздрава.

Ребенок оказался полностью здоров. Девочка весом 3300 граммов не пострадала и даже не успела замерзнуть. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Как добавили в ведомстве, сейчас ребенок находится в Саргатской больнице под присмотром медиков, а его мать разыскивает местная полиция. Девочка еще некоторое время будет находиться в ЦРБ, а ее дальнейшую судьбу решат органы опеки.