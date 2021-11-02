«Выбросили в завязанном мешке»: Жители Омска спасли собаку, вывезенную «хозяевами» в лес

Собака сейчас живёт в лесу совсем одна. Фото: VITA55.RU

Эта история про черствость одних людей и неравнодушие других. Жители Омской области, гулявшие по лесу в 20 км от города, услышали, как где-то в чаще скулит собака. Место, откуда доносились звуки, нашли не сразу. Выяснилось, что они исходили из плотно завязанного мешка. Бывшие «хозяева» решили таким средневековым способом избавиться от старого и ставшего ненужным питомца.

– Люди, которые ее нашли, ездят, кормят ее каждый день за 20 км. Поставили будку ей, но зима вот-вот начнется. Лес – и собака одна! Ждет нашедших каждый день. Себе взять не могут. Будут помогать кормом и материально, – рассказывает человек, занимающийся пристройством животного.

Если вы хотите стать хозяином для этой собаки, позвоните по т. 8 965 870 30 00 (Галина).