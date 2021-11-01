Построй себе дом, и будет тебе счастье!

Пищей для размышлений может послужить что угодно: от длительно тлеющего конфликта с соседями до потопа из-за протекающей крыши, которую управляющая компания никак не может отремонтировать. А кто-то просто мечтает жить в тишине и покое поближе к лесу и подальше от гигантов нефтехимии. Свой дом на земле – единственная альтернатива «прелестям» мегаполиса.

Еще одна причина – пандемия. В последние два года спрос на частные дома заметно вырос. По данным Росстата за прошлый год почти 28% семей в России живут в частных домах. Доля горожан из их числа за два прошедших года выросла до 12,5%. В прошлом году общая площадь индивидуальных жилых домов, построенных собственниками, составила почти 40 млн. кв. м., и это 48,4% от всего введенного в эксплуатацию жилого фонда в стране. Нельзя сказать, что люди массово переселяются из многоэтажек «на землю», но приоритеты заметно меняются.

Если выбор в пользу своего дома уже сделан, самое главное правильно подойти к решению этой непростой задачи. Купить готовый коттедж, строить самостоятельно или довериться профессионалам ? Покупка – это всегда риск, ведь девелопер априори хочет получить гораздо больше, чем вложил. А значит, покупатель по неведению может заплатить за низкое качество материалов, несоблюдение технологий и неквалифицированные инженерные решения. Что скрывать, и такое случается. Следующий вариант – самостоятельное строительство . Он приемлем только в том случае, если у вас очень много свободного времени и вы прекрасно разбираетесь в вопросе, а еще лучше – имеете профильное образование. Иначе стройка затянется на годы и превратится в генератор финансовых и душевных проблем. Так что оптимальный вариант – компания, давно и успешно специализирующаяся на строительстве домов и коттеджей «под ключ» .

В Омске есть такая компания, называется она «33 Коттеджа» На рынке уже почти 10 лет. За эти годы в городе и области специалистами компании спроектированы и построены более 100 комфортабельных жилых домов. На каждый свой объект здесь дают 5-летнюю гарантию, фактически же средний срок службы дома из кирпича, камня и газобетонных блоков – более 100 лет. Поводом для такой уверенности в результате служит то, что «33 Коттеджа» осуществляет весь цикл работ – от проектирования , строительства до ландшафтного дизайна на придомовом участке. Иными словами, берет на себя полную ответственность за профессиональное воплощение в жизнь мечты заказчика .

Весомое преимущество – наличие в структуре бизнеса отделов проектирования и снабжения. Клиент может выбрать любой проект из предложенных типовых, либо предоставить свой (путь даже — это будет картинка из Интернета, профессионалы компании трансформируют ее в точный чертеж и смету). Выбор участка, материалы, инженерная инфраструктура, подключение сетей, благоустройство территории – также забота компании. На территории рядом с коттеджем они также грамотно разместят и построят баню, гараж или беседку. Заказчику остается лишь заключить договор, а затем принять объект по акту выполненных работ. Показательный факт: за все годы работы застройщику ни разу не приходилось отвечать на судебные претензии клиентов, их просто не было. Все клиенты довольны сотрудничеством с компанией и конечным результатом.

Ключевой принцип – индивидуальный подход, а значит, любой реальный запрос заказчика – безусловный приоритет. Не удивительно, что те, кто однажды обращался в компанию, рекомендуют ее друзьям и знакомым. Еще один важный плюс: система расчетов. За новый дом можно заплатить наличными, за счет кредитных средств «Сбербанка» или «Почта-банка», а также оформив сельскую ипотеку в «Россельхозбанке» Компания «33 Коттеджа» аккредитована в данных банках, соответственно ее клиенты могут пользоваться заемными средствами на льготных основаниях.

Подробную информацию о проектной декларации, обо всех акциях и предложениях, действующих для потенциальных заказчиков можно получить:

- на сайте 33коттеджа.рф. Там же представлены типовые проекты домов, отзывы заказчиков, советы для клиентов и еще масса нужной и полезной информации для будущего владельца своего уютного и красивого дома

- по телефону 680-690.