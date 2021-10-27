В Омской области подросток ради эффектного фото забрался на мемориальный крест в парке

Инцидент произошел на месте бывшего Тихвинского кладбища. Фото: «Тарское Прииртышье»

Неприятный инцидент произошел в городе Таре на севере Омской области. Местные жители, гулявшие по Комсомольскому парку, стали свидетелями неприятной картины.

Подросток забрался на установленный там крест, ради эффектного, как ему показалось, фото. Молодой человек – предположительно пьяный – вскарабкался по конструкции и разлегся на перекладине.

Фото, размещенное в паблике «Тарское Прииртышье», вызвало массу негативных отзывов. Дело в том, что раньше на этом месте находилось старое Тихвинское кладбище. Долгое время оно было заброшено, недавно на нем разбили парк. Жители Тары жалуются, что там систематически собираются пьяные люди.

– Не знаю, как проходит служба наших правоохранительных органов, но им стоит туда захаживать, – считает один из подписчиков. – Пьют пиво, мусорят, вандалят! Делаешь замечание, в ответ слышишь богатство русского языка. Летом знакомому ножом угрожали. И сразу предупредили, что они малолетки и трогать их нельзя.