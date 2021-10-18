«Когда я начинал, он уже был звездой»: Хабиб Нурмагомедов назвал омича Шлеменко легендой

Омский боец Александр Шлеменко поучаствовал в лиге Хабиба Нурмангомедова Eagle FC 42 и победил дагестанского бойца.

Накануне состоялся поединок омского бойца Александра Шлеменко и дагестанца Артура Гусейнова в рамках бойцовского турнира Eagle FC 42. Организатором является Хабиб Нурмагомедов, известный дагестанский боец. Еще на взвешивании между бойцами завязался небольшой конфликт. Гусейнов попытался спровоцировать соперника и Александр поддался, но до драки дело не дошло.

Во время боя омский спортсмен вел себя сдержано и профессионально. Ожидалось, что соперники проведут на ринге 5 раундов, но поединок закончился всего лишь на трех. Судьи единогласно отдели победу омскому бойцу.

- Спасибо, что остаетесь со мной. Я стараюсь для вас, - сразу после боя обратился к поклонниками Шлеменко. – Постепенно набираем обороты. Спасибо Хабибу, что предоставил возможность здесь выступить. Думаю, еще заявляю о себе.

Его соперник, Артур Гусейнов, в ответном слове предложил провести реванш, в котором будет уже 5 полноценных раундов. Также сослался на то, что перед боем поздно прилетел и тренировался до утра, поэтому был не в лучшей форме. Артур также извинился за стычку на взвешивании.

Затем слово взял организатор боя, известный боец Хабаб Нурмагомедов. Он поблагодарил спортсменов за бой и назвал омича живой легендой смешанных единоборств в России.

- Отдельно хотел бы отметить Александра Шлеменко. На самом деле, это легенда нашего вида спорта в России. Многие спрашивали, как ты организовал этот бой? На это мне понадобилось всего пара минут. Я позвонил Артуру, и он сказал: «Вперед!». Я позвонил Шлеменко, и мы быстро договорились, - рассказала Хабиб. – Александр пропагандирует здоровый образ жизни, семьянин, не употребляет алкоголь, открывает спортивные школы. Для меня большая честь, что такой боец принял участие в моей лиге. Когда я начинал, он уже был звездой в России. Я закончил, а он продолжает драться.

В этом же выступлении Нурмагомедов анонсировал следующий бой Александра Шлеменко. Ориентировочно, он должен пройти в марте с Фаридуном Одиловым, таджикским бойцом, который сейчас является действующим чемпионом лиги. До встречи с омичом ему предстоит еще один бой в феврале.