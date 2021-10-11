Пьяного москвича в банном халате сняли с авиарейса в Омске

Не смог покинуть Омск москвич из-за алкоголя. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне в омском аэропорту пассажирам, отправляющимся в Москву, пришлось ненадолго задержаться. Регистрация на утренний рейс закончилась успешно, посадка проходила в обычном режиме, пока на трап не поднялся экстравагантный пассажир. Он был с рюкзаком, в мокасинах и белом банном халате, какой обычно выдают в гостиницах. Стюарты сразу заподозрили, что с мужчиной что-то не так. Оказалось, он был очень пьян. Пока мужчина вел себя относительно мирно, но все могло измениться в воздухе.

Пилоты приняли решение мужчину не везти, но сам покинуть салон он отказался. Пришлось вызывать полицию. Прибытие полицейских на борт самолета вызвало недоумение у некоторых пассажиров. Многие стали интересоваться, что произошло. В их числе оказался и нарушитель порядка.

- Командир судна отказал в перелете данному гражданину, - объяснил происходящее всем сразу сотрудник.

- То есть, я должен остаться здесь? – спросил москвич нетвердым голосом.

- Да. Проследуйте, пожалуйста, с ними, - попросил полицейский. К счастью, оказывать активного сопротивления мужчина не стал, а довольно спокойно направился к выходу из самолета.

- Базара ноль, - резюмировал он.

Сидел он в середине салона, поэтому пришлось пройти почти через весь проход. Кто-то из пассажиров, видимо, захотел снять происходящее на камеру, а выпивший мужчина заметил это. Но бросаться на очевидца с телефоном не стал.

- Вы не правильно снимаете, дайте покажу, - обратился он к пассажиру и даже попытался показать, как держать камеру, но его остановили полицейские и снова направили к выходу. Там его уже дожидалась девушка, с которой они, видимо, вместе приехали в Омск.

- А теперь давайте по-другому представим ситуацию. Я вам даже дверь открою, мне не сложно, - начал пьяный москвич, но провокация не удалась. Его погрузили в машину и отвезли в отделение.

По информации транспортной полиции, нарушителем порядка оказался 28-летний москвич. Он изрядно выпил прямо в аэропорту после регистрации на рейс и на борт поднялся уже подшофе. Из-за опьянения пассажира лайнера отказались везти пилоты и вызвали полицию. Результаты медицинской экспертизы показали, что москвич за время ожидания вылета успел напиться до состояния среднего алкогольного опьянения.