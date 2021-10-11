«Диспетчер заснул»: 37 лет со дня омской авиакатастрофы, которая до сих пор остается крупнейшей в стране

Трагедия случилась 11 октября 1984 года. Фото: ГУ МЧС

11 октября 1984 года в аэропорту «Омск-Центральный» произошла самая страшная в истории нашей страны авиакатастрофа. Спустя 37 лет она остается крупнейшей в России.

Авиалайнер Ту-154Б-1 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял транзитный рейс по маршруту Краснодар – Омск – Новосибирск. При посадке, на пробеге, самолет столкнулся с тремя аэродромными машинами, работавшими на взлетно-посадочной полосе. Воздушное судно разлетелось на четыре куска и почти моментально загорелось авиационное топливо. Из находившихся на его борту 179 человек выжили всего пять человек. Сотрудники МЧС, которые работали на этом ЧП, до сих пор с болью вспоминают о тех событиях.

Фото: ГУ МЧС

Фото: ГУ МЧС

– Погодные условия были обычными для октября в сибирском городе. Не самые лучшие, но, все же, подходящие метеоусловия для посадки, цитирует пресс-служба областного ГУ МЧС участника ликвидации авиакатастрофы, ветерана противопожарной службы Геннадия Александрова. – На борту было девять членов экипажа и 170 пассажиров, почти три тонны багажа и 300 килограммов почты. Аэропорт работал в штатном режиме. Как позже в ходе проверки выяснили компетентные органы, диспетчер, который обязан был доложить коллегам, что на посадочной полосе работает снегоуборочная техника, случайно уснул. С третьей попытки от диспетчера экипажу все же удалось добиться ответа. Он дал добро на посадку. В результате авиалайнер столкнулся с автомашинами на огромной скорости.

Фото: НТВ

Фото: ГУ МЧС

Пожарные подразделения аэропорта прибыли к месту происшествия всего за 50 секунд. На двух аэродромных машинах были емкости с керосином по 7,5 тонн каждая, которые после столкновения взорвались. В результате мощного удара и взрыва лайнер развернуло влево, фюзеляж разломился, его передняя часть перевернулась и загорелась. Изуродованный самолет остановился в 95 метрах от здания аэропорта Омск-Центральный. События развивались настолько стремительно, что эвакуация пассажиров из горящего самолета становилась невозможной.

– Когда мы прибыли к месту аварии, горение продолжалось. Было страшно, ведь четыре куска самолета – это четыре очага пожара, – вспоминает ветеран Геннадий Александров, который в 1984 году занимал должность заместителя начальника управления противопожарной службы и руководил спасательной операцией. – И кругом обгоревшие трупы. Не то, что ликвидировать такую авиакатастрофу, увидеть ее, я никому не пожелал бы никогда. И сам до сих пор пытаюсь забыть события того страшного дня. Это случаи, которые происходят очень редко, и они остаются в памяти на всю жизнь. Иногда просыпаюсь в холодном поту от приснившихся воспоминаний», - поделился ветеран Геннадий Александров, который в 1984 году занимал должность заместителя начальника управления противопожарной службы и руководил спасательной операцией.