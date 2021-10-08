Зачем необходимо получить выписки из реестра залогов при приобретении транспортного средства?

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества - единая база данных, куда вносятся сведения о залогах почти любого движимого имущества: автомобилей, спецтехники, оборудования, товаров в обороте, ценных бумаг, для которых не предусмотрен иной способ учета залогов и имущественных прав.

Для чего необходимо проверять на предмет залога приобретаемое транспортное средство и для чего необходим учет залога движимого имущества, в том числе транспортных средств? Дело в том, что, как правило, при залоге движимых вещей предмет залога, то есть вышеназванные движимые вещи, остаются у залогодателя. И, поскольку имущество остается в пользовании собственника, то отсутствуют признаки, по которым третьи лица, например, покупатель транспортного средства, могут определить, обременено ли залогом то транспортное средство, которое покупатель желает приобрести.

Транспортное средство может быть заложено, если куплено в кредит или оформлено как обеспечение договора займа. В соответствии с законом, собственник заложенного транспортного средства не может его продать, но мошенники умудряются обходить запреты — как правило, устраивая неразбериху в документах, или не внося сведения о залоге транспортного средства в реестр. Также мошенники могут утром продать вам машину без учета залога в реестре, а через час заявить её в реестр как залоговую.

Главная неприятность с таким автомобилем: кредитор в судебном порядке может потребовать реализации транспортного средства и покрытия из вырученной суммы остатка долга. И такой долг, скорее всего, будет не маленьким — иначе не было бы и смысла затевать такую аферу.

Может выйти так, что покупатель транспортного средства в залоге, лишится и транспортного средства, и большей части денег, потраченных на его покупку. И чтобы отстоять своё право на транспортное средство, придётся доказывать, что вы являетесь самым что ни на есть добросовестным покупателем, которого ввели в заблуждение.

Поэтому, чтобы избежать покупки заложенного транспортного средства, необходимо перед покупкой получить у нотариуса выписку из реестра залогов. В добавление, следует отметить, что для доказывания своего статуса добросовестного приобретателя необходимо получить выписку из реестра залогов у нотариуса и сохранять ее на весь срок владения имуществом. Это полезно сделать для того, чтобы если после покупки вдруг выплывет залоговая история, такая выписка послужит в суде доказательством, что на момент покупки машины вы не знали о её залоговом статусе и являлись тем самым добропорядочным покупателем.

Необходимо иметь ввиду, что суд скорее всего не примет во внимание доводы нового собственника автомобиля, что он добросовестный приобретатель, если тот не предоставит как доказательство выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, а ограничится только предъявлением распечатки информации с сайта Федеральной нотариальной палаты о залоге движимого имущества. Суд сошлется на то, что информация, находящаяся на вышеуказанном сайте, находится в открытом доступе только для сведения и не может быть доказательством в суде, а новый собственник имел реальную возможность получить выписку из реестра залогов у нотариуса.

Русанова Наталия Александровна - помощник нотариуса.