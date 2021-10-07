В мэрии до конца года пообещали не поднимать стоимость проезда в Омске

Последний раз цену на билет в Омске поднимали в январе 2019 года. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Глава департамента транспорта сообщил, что с 1 июля 2022 года планируется запустить новую маршрутную сеть в Омске. Но Вадим Кормилец подчеркнул, что "планы планами, а финансовые возможности - совсем другое".

Ответил он на вопрос и о том, повысят ли стоимость проезда в общественном транспорте в ближайшее время. Летом частные перевозчики писали в мэрию письма и сообщали, что больше не могут возить пассажиров за 30 рублей. Однако в итоге в ходе переговоров с чиновниками предприниматели от своих планов отказались.

- В этом году повышать стоимость проезда точно не будем. По поводу следующего года точно такого сказать не могу. Я просто напомню, что крайнее повышение цены билета у нас было в январе 2019 года, - сказал и.о. директора департамента Вадим Кормилец.

Он также сообщил, что частные перевозчики пока не собираются в ближайшее время повышать стоимость проезда.

- Мне, по крайней мере, неизвестно о том, что вот прямо совсем скоро частные перевозчики поднимут проезд, - добавил и.о директора департамента транспорта Вадим Кормилец.