Хоккеист-миллионер Потапов сравнил свою работу в «Авангарде» с жизнью заключенных ГУЛАГа

Сейчас Алексей Потапов выступает за челябинский «Трактор». Фото: ru.wikipedia.org (Артем Коржиманов)

Бывший хоккеист «Авангарда» Алексей Потапов перешел в «Трактор» и дал интервью на «Матч ТВ», где рассказал о трудностях работы в омской команде под руководством канадского тренера Боба Хартли.

В частности спортсмен, зарабатывающий миллионы за сезон и получивший солидную премию за победу в прошлогоднем чемпионате КХЛ совершенно неуместно сравнил свою жизнь в «Авангарде» с ГУЛАГом – где, напомним, заключенные массово умирали от голода и страшного, непосильного труда.

– Было непросто и в «Тракторе», но на протяжении всего сезона «Авангард» делает то, что они делали на предсезонке, – пожаловался Потапов. – Здесь немножко нагрузка убирается, потому что очень плотный график, там ничего не убирается, там они будут изо дня в день делать те же самые упражнения. Российский ГУЛАГ – добро пожаловать. Ну очень тяжело, там действительно тяжелая работа изо дня в день, тяжелая работа – и ничего больше. Он не верит в талант, он верит только в тяжелую работу.

Тем не менее хоккеист признал, что Боб Хартли выдающийся, хоть и специфичный тренер, который научил его многим важным вещам в профессии.

По данным спортивных СМИ, за прошлый сезон Алексей Потапов получил 35 млн рублей.