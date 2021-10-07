Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 октября 2021 8:05

На окраине Омска на второклассницу, которая шла домой, напал бездомный

В школьном чате учителя предупреждают родителей о возможной опасности
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Личность напавшего на ребенка сейчас устанавливают в полиции.

Личность напавшего на ребенка сейчас устанавливают в полиции.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел возле гимназии № 12, расположенной в городке Нефтяников. Учащаяся второго класса возвращалась домой после занятий. Ее дом находится буквально в нескольких шагах от учебного заведения. Ребенку предстояло перейти дорогу и пройти через гаражи. Но там на нее напал неизвестный.

– По словам девочки, ее схватил за куртку какой-то неопрятно одетый человек – мужчина это или женщина она не поняла, потому что сильно испугалась, – рассказал официальный представитель областного УМВД Алексей Командыков. – По описанию можно предположить, что на школьницу напал бездомный. Возможно, он был пьян. Поскольку у нас нет оснований не верить ребенку, по факту случившегося началась проверка. Личность нападавшего сейчас устанавливается.

Также в полиции уточнили, что за последнее время в этом месте ничего подобного не было. Тем временем в школе на всяких случай предупредили детей о возможной опасности. Учительница девочки разместила сообщение о случившемся в родительском чате.

ЧПКАРТИНА ДНЯ