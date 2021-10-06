Назван самый криминальный район Омска в 2021 году

За год омичи совершили более 10 тысяч правонарушений. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Омичи за неполный 2021 год успели совершить 11 870 преступлений различного характера. А в районах области зарегистрировали всего 6 840 правонарушений. Как и где в Омске чаще всего нарушают закон в нашем материале.

По данным омской полиции, за 2021 год в Омске самым криминальным округом стал Кировский. За неполный год там зарегистрировали 10 572 административных правонарушения. Второе место занял Центральный округ, там закон нарушили 8 113 раз. На третьем месте оказался Советский округ с 7 247 административными преступлениями. Самым спокойным оказался Октябрьский округ, там закон нарушили всего 4 566 раз. В Ленинском округе насчитали 5 829 нарушений.

Среди районов области отличились в плане преступности Тарский (1 815), Исилькульский (1 548) и Любинский(1 228).

Оказалось, что омичи любят выпить в неположенных местах и не заплатить штрафы. Только за этот год омичи 17 337 раз попались на распитии спиртного в общественном месте. Это самое распространенное правонарушение. С большим разрывом идет уклонения от оплаты штрафов. Просрочили свои задолженности 4 180 человек. Также часто попадались на мелких кражах, зарегистрировали 2 354 случая.

Но это все административные правонарушения. Совершают омичи и тяжки преступления. Их сравнительно немного, 3 751 за девять месяцев. Как особо тяжкие преступления зарегистрировали 1 275 случаев.

Глядя на сообщения от правоохранителей можно подумать, что омичи лишь попадаются на удочки онлайн-мошенников. Люди действительно отдают огромные суммы «банковским работникам» из Москвы и других регионов, но есть и омичи, промышляющие незаконным заработком в интернете, хотя этот вид мошенничества в Омске не слишком популярен. Один из таких отчаянных мошенников занимался продажей запчастей для автомобилей через интернет. В Омске он не торговал, а предпочитал разводить жителей других регионов. До того, как его поймали, он успел совершить 53 эпизода мошенничества и заработал более миллиона рублей.