Появилось видео серьезной аварии на Метромосту в Омске

После аварии два человека попали в больницу. Фото: ВКонтакте

Ранним утром в минувшее воскресенье серьезная авария произошла в Омске на Левом берегу. Там, как сообщалось ранее, столкнулись две иномарки «Мерседес» и «Ниссан». ДТП произошло ранним утром в 7:10 на перекрестке 3-й Енисейской и Конева. Обе машины практически превратились в груду металла. Сильнее пострадал «Ниссан». Удар пришелся в бок автомобиля, его даже развернуло. Это можно увидеть на кадрах с камер видеонаблюдения, которые появились в сети.

На них отчетливо видно, что для машин, движущихся со стороны улицы Конева, горит красный сигнал светофора. Но так как все произошло утром, поток автомобилей небольшой, и по Енисейской почти никто не ехал. Водитель «Мерседеса», видимо, решил, что успеет проскочить. Он даже не сбросил скорость и вылетел на перекресток. На свою беду в это же время по 3-й Енисейской ехал и водитель «Ниссана».

После аварии 57-летний водитель и 59-летняя пассажирка иномарки попали в больницу. Виновник столкновения, водитель «Мерседеса» с места аварии скрылся. Как рассказали в пресс-службе полиции, его до сих пор разыскивают.