В Омске на парковке перед больницей имени Кабанова стреляли в медика

В медика стреляли из пневматики. Фото: Иван ВИСЛОВ

Инцидент произошел возле больницы имени Кабанова на Левом берегу. По данным пресс-службы областного УМВД, на парковке медучреждения группа молодых людей напала на 29-летнего медика, возвращавшегося с работы. После оказания помощи потерпевшего отпустили домой.

Нападавшие к приезду полиции успели разбежаться. Раненый медик пока отказывается объяснять силовикам из-за чего произошел конфликт.

– По данному факту проводится предварительная проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшедшего, опрашивают свидетелей и очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в полиции.

Как выяснилось, все произошло еще днем 4 октября. В минздраве сообщили, что инцидент произошел в нерабочее время за пределами медучреждения, поэтому комментировать случившееся не будут.

– Отношения к деятельности учреждения происшествие не имеет. Убедительная просьба не развивать несуществующие детективные линии и конспирологические версии, за комментариями обращаться в органы следствия. Министерство здравоохранения Омской области, – говорится в комментарии минздрава, размещенном в группе для журналистов.