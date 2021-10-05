В Омске вынесли приговор аферисту, отбиравшему квартиры у стариков

Двое пенсионеров лишились квартиры в доме на 4-й Марьяновской и погибли при странных обстоятельствах после того, как пожаловались в полицию. Забравшему их жилье Елсукову (на фото) вынесли приговор.

Эта история началась в 2008 году. Житель Омска Игорь Елсуков придумал, как ему казалось тогда, идеальную схему обогащения. Он разместил в СМИ и расклеил на улицах объявления о предоставлении услуг займа под залог недвижимости.

Уже значительно позже взявшие у него деньги люди узнавали, что с ними заключали не кредитный договор, а договор купли-продажи. Получив 100 тысяч рублей, они лишались квартир, при этом с долгом многие так и не смогли расплатиться окончательно.

В общей сложности за 6 лет аферист, организовавший ООО «Аква-Стар», таким преступным способом «заработал» 21 млн рублей. Среди потерпевших были люди преклонного возраста. Двое из них погибли при невыясненных обстоятельствах после обращения в полицию.

Когда начались следственные действия, Елсуков скрылся и находился в бегах несколько лет. В итоге его задержали и судили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам в крупном и особо крупном размерах, повлекшее лишение прав граждан на жилое помещение». Накануне ему вынесли приговор.

– Часть квартир потерпевшим возвращена после судебных разбирательств в порядке гражданского судопроизводства. Исковые требования остальных потерпевших удовлетворены на сумму более 14 млн рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омске клиенты фирмы микрозаймов лишались квартир и бесследно исчезали

Пострадавшие от действий Игоря Елсукова уверяют: он и его компаньоны незаконно заполучили десятки объектов недвижимости (Далее...)

Жительница Омска из-за микрозайма в 100 тысяч лишилась двух квартир

Десятки сибиряков пострадали от рук фирмы, которая по одной и той схеме разводит людей. (Далее...)