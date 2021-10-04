Какой будет зима 2022 года в Омске

Омичам обещают больше холодных, чем теплых месяцев этой зимой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне жители Омской области уже успели ощутить первое дыхание зимы. В городе прошел первый снег, а в некоторых районах области навалило настоящие сугробы. Но пока все зимние красоты будут быстро таять. Синоптики обещают довольно теплый октябрь. В ноябре температуру и вовсе обещают значительно выше нормы.

Конец осени в Омске будет теплее, чем обычно. Фото: Росгидромет

Росгидромет опубликовал предварительные прогнозы на грядущую зиму. В целом, большую часть времени в Омской области обещают температуру ниже нормы.

Декабрь, по прогнозам, будет самым холодным. Омск, после теплого ноября, окажется в зоне влияния холодного воздуха. Температура будет в среднем ниже нормы.

В декабре температура будет ниже нормы. Фото: Росгидромет

В январе температура придет в норму. Холода уйдут дальше на восток, а в нашем регионе должна установиться довольно стабильная погода.

После Нового года погода в Омске придет в норму. Фото: Росгидромет

Сюрприз преподнесет февраль. Конечно, сибиряки уже привыкли к февральским морозам, но все же приближение весны часто дает о себе знать и морозы чередуются с довольно теплыми днями. В этом году синоптики обещают омичам холодный февраль. Но все же он будет теплее, чем декабрь, температурные значения будут ближе к норме, чем в начале зимы.

Февраль в Омске будет немного холоднее, чем обычно. Фото: Росгидромет

В марте омичей ждет погода в пределах нормы. Совсем рядом с регионом чуть севернее обещают более высокую температуру. Возможно, туда весна придет чуть раньше, но в Омской области раннего наступления весны пока не прогнозируют.