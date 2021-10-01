Омич разыскал полицейских, которые спасли его во время сердечного приступа, и поблагодарил их за отзывчивость

Михаэль Шур нашел спасших его полицейских, чтобы поблагодарить лично. Фото: скриншот видео (УМВД России по Омской области)

Доброй историей, которая началась еще 9 августа, поделилась пресс-служба омской полиции. В тот день местный житель Михаэль Шур шел в обеденный перерыв по улице Чокана Валиханова. Внезапно он почувствовал себя плохо. Если бы не пришедшие ему на помощь сотрудники патрульно-постовой службы сержант полиции Маргарита Москова и старший сержант полиции Денис Плесовских, все могло бы закончиться очень печально.

– Я шел со стороны набережной, сотрудники полиции находились возле посольства Казахстана, – вспоминает события страшного для него дня Михаэль. – Мне стало плохо с сердцем, потом сильно закружилась голова. Я сел на лавочку. Махнул полицейским, они сразу подбежали. У меня, как потом выяснилось, был очень сильный приступ, сильно сорвался сердечный ритм. Я начал терять сознание. Если бы ребята тогда не помогли мне вызвать скорую, не оказали внимания, если бы я остался просто на скамейке, то все закончилось бы гораздо печальнее. Вот эта замечательная девушка сразу побежала за водой для меня, как только увидела. Вообще, замечательные ребята!

Выписавшись из больнице, спасенный решил найти отзывчивых людей, которые не оставили его в беде, чтобы от всей души поблагодарить.

Оба полицейских даже смутились такой неожиданной признательности, а о своем добром деле даже успели забыть. Тем не менее с радостью убедились, что у Михаэля теперь все в порядке.

– Мы находились на маршруте патрулирования и заметили, что мужчине стало плохо, – рассказывает полицейский полка ППС УМВД России по городу Омску Маргарита Москова. – Мы незамедлительно отреагировали на данный факт: подошли к мужчине, уточнили, что с ним произошло. Он попросил, чтобы ему вызвали медиков. Мы вызвали бригаду скорой помощи и до ее приезда оставались с мужчиной. По приезду медиков мы передали его им, после чего вернулись на место патрулирования. По-другому мы поступить не могли, так как это наша ежедневная работа.