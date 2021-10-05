Реабилитация после COVID-19 по полису ОМС доступна!

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На основе этих рекомендаций должны проводиться реабилитационные мероприятиях пациентам во время течения COVID-19 и после за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) пациентам, застрахованным по ОМС.

Важное значение для определения необходимости и объема проведения медицинской реабилитации (далее - МР) имеет оценка степени тяжести перенесенного COVID-19.Более подробно читайте в статье: Реабилитация после COVID-19

Классификация COVID-19 по степени тяжести следующая:

Легкое течение:

- Температура тела ниже 38 °C, кашель, слабость, боли в горле;

- Отсутствие критериев среднетяжелого и тяжелого течения.

Среднетяжелое течение:

- Лихорадка выше 38 °C;

- ЧДД (частота дыхательных движений) более 22 в минуту;

- Одышка при физических нагрузках;

- Изменения при компьютерной томографии (рентгенографии), типичные для вирусного поражения легких легкой или среднетяжелой степени (КТ1-2);

- SpO2 (сатурация кислорода) < 95%;

- СРБ (С-реактивный белок) сыворотки крови более 10 мг/л.

Тяжелое течение:

- ЧДД более 30/мин;

- SpO2 93%;

- PaO2 / FiO2 300 мм рт.ст.;

- Снижение уровня сознания, ажитация;

- Нестабильная гемодинамика (систолическое АД менее 90 мм рт.ст. или диастолическое АД менее 60 мм рт.ст., диурез менее 20 мл/час);

- Изменения в легких при компьютерной томографии (рентгенографии), типичные для вирусного поражения легких тяжелой или крайне тяжелой степени (КТ3-4);

- Лактат артериальной крови > 2 ммоль/л;

- оценка по шкале qSOFA > 2 балла.

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Крайне тяжелое течение:

- Острая дых.недостаточность с необходимостью инвазивной вентиляции легких (ИВЛ);

- Септический шок;

- Полиорганная недостаточность;

- Изменения в легких при компьютерной томографии (рентгенографии), типичные для вирусного поражения легких критической степени (КТ3-4);

- ОРДС.

У 80% пациентов с наличием клинических симптомов заболевание протекает в легкой форме ОРВИ. Такие пациенты в госпитализации не нуждаются и, как правило, не нуждаются в проведении медицинской реабилитации. Более тяжелые пациенты, как правило, подлежат госпитализации и нуждаются не только в интенсивном лечении, но в МР. Более подробно читайте в статье: Kapmed.ru/school/reabilitatsiya-covid-19

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Медицинская реабилитация (статья 33 и 34 Федерального Закона № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан РФ») включена в объем первичной медико-санитарной помощи и в объем специализированной медицинской помощи, которые предоставляются бесплатно и представляют собой комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или обострения хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество (статья 40 ФЗ № 323-ФЗ). Более подробно читаете здесь.

Наиболее перспективными для респираторной реабилитации являются первые два месяца после острого периода коронавирусной инфекции - это период терапевтического окна. Пациенты с COVID-19 должны быть обследованы для планирования индивидуальной программы МР и оценки безопасности планируемых реабилитационных мероприятий. МР осуществляется амбулаторно, стационарно и в дневном стационаре. МР осуществляется на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи в три этапа.

По вопросам медицинской реабилитации Вы можете обращаться в свою страховую медицинскую организацию, номер телефона контакт-центра которой указан на обратной стороне Вашего полиса ОМС.

Более подробную информацию об этапах проведения РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ COVID-19 читайте в статье.

Телефон контакт-центра Филиала ООО «Капитал МС» в Омской области: 8-800-550-81-02 (круглосуточно, бесплатно).

Сайт: www.kapmed.ru

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