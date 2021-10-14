На какую хирургическую реабилитацию в рамках обязательного медицинского страхования могут рассчитывать женщины во время и после оперативного лечения рака молочной железы

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Очень часто без удаления пораженной раком молочной железы обойтись нельзя. Такие операции для женщин могут иметь большие последствия, как в физическом, так и в психологическом плане.

Согласно многочисленным научно-практическим рекомендациям онкологов, большинство пациенток, пролеченных по поводу рака молочной железы, нуждаются в реабилитации, цель которой – возможно полное и раннее восстановление здоровья и возвращение женщины к полноценной семейной и общественной жизни. (Больше информации читайте в статье: Капитал МС. Онкология. Реабилитация)

Программу реабилитации разрабатывают отдельно для каждого пациента с учетом общего состояния, возраста, стадии процесса, профессии и условий труда.

Реабилитация должна быть комплексной, а в реабилитационной программе необходимо участие хирурга, радиолога, химиотерапевта, психолога и физиотерапевта.

Программу реабилитации разрабатывают отдельно для каждого пациента с учетом общего состояния, возраста, стадии процесса, профессии и условий труда.

Реабилитация должна быть комплексной, а в реабилитационной программе необходимо участие хирурга, радиолога, химиотерапевта, психолога и физиотерапевта.

Реконструктивно-пластический компонент хирургической реабилитации онкологических больных включает комплекс методов современной реконструктивно-пластической хирургии, позволяющих в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью восстановить функцию и внешний вид органа, его эстетические параметры, что особенно важно для лица, молочных желёз, конечностей. Больше информации читайте в статье: Kapmed.ru/school/onkologiya

Во временном аспекте реконструкция молочной железы может осуществляться одномоментно или отсрочено (через 6-12 месяцев после радикальной мастэктомии).

Выбор сроков и методики реконструкции определяется конкретной клинической ситуацией и, во многом, желанием пациентки. Одномоментное восстановление контуров и объема молочной железы является перспективным направлением модификации онкологических операций и одним из центральных компонентов реабилитационных программ у этого контингента больных. Представляется возможным использование указанных способов и для отсроченной маммопластики.

Своевременное проведение реабилитации позволяет избежать возникновения такого состояния как постмастэктомическая депрессия.

Вопрос реконструкции молочной железы непосредственно связан с реабилитационной программой, позволяющей избегать тяжелых эмоциональных и физических последствий для пациенток. Больше информации читайте в статье.

Клинические и практические рекомендации по лечению рака молочной железы в полной мере соответствуют понятию здоровья, закрепленному в п.1, ч.1 ст.2 ФЗ № 323 – «здоровье – состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма».

Таким образом, не может считаться завершенным процесс лечения пациентки, страдающей раком молочной железы, и предусматривающий проведение операции радикальной мастэктомии, без рассмотрения вопроса о проведении реабилитации, в том числе, путем проведения реконструктивно-пластической операции по восстановлению удаленной молочной железы.

Согласно действующему законодательству все реконструктивно-пластические операции пациенткам с ЗНО молочной железы должны выполняться бесплатно - либо во время удаления молочной железы, либо отсрочено в кратчайшие сроки, а при необходимости и на второй молочной железе. Больше информации читайте в Больше информации читайте в статье.

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Подробную информацию о реабилитации после удаления молочной железы читайте в статье: Капитал МС. Онкология. Реабилитация.

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