«Что за бред теперь у Ленинградской площади?!»: Омичам рассказали о новой схеме движения в центре

Сейчас из-за строительных работ на пересечении улиц Ленина и Масленникова по утрам постоянно собираются пробки.

На въезде у Ленинградского моста на днях развернули активные строительные работы. Судя по всему, на пересечении улиц Масленникова и Ленина власти собираются сделать островок безопасности. Все это повлечет за собой серьезные изменения в схеме проезда этого оживленного перекрестка. Сейчас в этом месте по утрам собираются большие пробки из-за строительных работ. Во вторник утром омские водители были неприятно удивлены тому, что едущим с Левого Берега машинам теперь запрещен правый поворот с моста на улицу Ленина. Некоторые автовладельцы в соцсетях откровенно возмущаются.

- Как теперь повернуть направо с Левого берега к "Омскводоканалу" с моста на улицу Ленина? Что за бред там нагородили и разгородили бордюрами! Обратно так же теперь огромная пробка к ленинградскому мосту!!! Зачем? Что за бред! - негодует один из водителей.

Как стало известно "Комсомолке", изменения в схеме движения здесь планировались давно. Слишком опасный и аварийный здесь перекресток. В департаменте транспорта считают, что новая схема проезда улучшит и ситуацию с пробками. В ближайшее время здесь сделают пешеходные переходы по улице Ленина и через спуск к набережной. Обустроят островок безопасности. Появится канализированный правый поворот с улицы Ленина в сторону Ленинградской площади с установкой камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения и разметкой. Кое-где дорогу планируют расширить. А правый поворот с Ленинградского моста для потока, едущего с Левобережья, действительно запретят.