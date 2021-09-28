«Дети больше часа провели одни, в группе грязь!»: Директор омского садика вызвала Росгвардию, когда родители начали снимать беспорядок

Такие неожиданные гости пришли накануне в омский садик.

Утро понедельника в омском садике № 55, расположенном в городке Нефтяников, выдалось больше подходящим не для мирного детского заведения, а для плохого боевика. Сначала возмущенные родители штурмовали одну из групп, потом – кабинет директора. Та вызвала на место росгвардейцев. Ставшие свидетелями необычной сцены малыши с любопытством рассматривали незнакомых дядь в касках, бронежилетах и с оружием.

Директор вызвала в садик Росгвардию, чтобы утихомирить обеспокоенных мамочек.

Как выяснилось, все произошло из-за ЧП, случившегося в 4-й подготовительной группе «Солнышко», где дети почти час были предоставлены сами себе.

– Садик работает с 7 утра, двери в группу пришлось открывать уборщице. Воспитатель Ольга Валерьевна появилась на пороге только в 7.45. Все это время наши дети находились без присмотра. Этот случай уже не первый, но впервые воспитателя не было так долго, – рассказывает одна из мам Валентина. – Начали искать директора, ее тоже нигде не было. Она появилась в садике только в 11-м часу утра. И сразу вызвала полицию. Росгвардейцы приехали, постояли и уехали. А в два часа ночи ко мне домой пришел участковый. Начал ломиться к нам в дверь, как к преступникам. Выяснилось, что директор написала на меня заявление.

Переписка из родительского чата.

Женщина считает, что таким образом в садике ей решили отомстить за видео, которое она сняла на месте. Ролик действительно довольно впечатляющий: на мебели в группе и даже на игрушках лежит толстый слой пыли, которая копилась несколько месяцев.

В садике родителям происходящее объяснили острой нехваткой кадров, в штат ищут сразу 8 сотрудников. Если зайти на сайт учреждения, то можно посчитать и самим: на 11 групп всего 8 воспитателей, из которых даже не у всех есть необходимое для такой работы высшее образование. Уборщица отвечает только за холл садика, в группах убирают няни, но их тоже не хватает.

– Вот сейчас наша няня ушла в отпуск, ее заменяет другая, – рассказывает еще одна мама Ксения Акулич. – Вся ее работа сводится к тому, чтобы поставить на стол еду для детей. Никто ничего не убирает. Воспитательницу мы тоже не можем заставить делать уборку. Ей это никто не оплатит, она и так работает на 0,25 ставки и постоянно нас шантажирует, что уйдет. Параллельно она еще подрабатывает няней в яслях. Другая родительница рассказывает: недавно дочь пришла из сада и начал выражаться. Стали расспрашивать, откуда она эти слова знает. Отвечает: «Ольга Валерьевна так говорит». Этой Ольге Валерьевне уже несколько раз делали предупреждения из-за матов. Но ей все равно. Также в садике постоянные поборы – на все. Четыре года, которые дочь сюда ходит, мы практически полностью содержим сад. При этом все преподносится как добровольная и посильная помощь. Мол, депобразования выделяет средства на канцтовары и прочее, но очень мало. Детям, родители которых не сдали деньги, не разрешают брать бумагу, когда все остальные вырезают аппликации, играть с игрушками. При этом сын-первоклассник воспитательницы постоянно находится в группе и пользуется всем бесплатно. За четыре года при мне уже сменились три директора, но порядка никто навести не может.

Также родители рассказывают о серьезных проблемах на кухне, которые были в садике еще недавно. Например, они сняли на фото подгоревшую запеканку, которую детям поставили на стол в июле.

Такую запеканку предлагали есть малышам.

– Были большие вопросы к медсестре, которая подписывала бумаги, что такие некачественные продукты можно есть, – продолжает Ксения. – Сейчас эту ситуацию, вроде бы, удалось разрешить, дети питаются нормально. Также медсестра допускала в садик детей с простудными заболеваниями. Обещали, что такого ребенка будут помещать в изолятор на карантин. Но по факту ничего не делалось, и заражались все остальные.

«КП-Омск» обратилась за разъяснениями к директору детского сада № 55 Светлане Махневой. Она возглавила учреждение только 1 сентября. Родителям Светлана Михайловна рассказывает, что пока еще не разобралась с наследием, доставшимся от предшественников. Нам комментировать ситуацию она отказалась, направив в департамент образования Омска. Там пообещали ответить чуть позже.